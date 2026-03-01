Adjudicado el parque litoral de los ecosistemas marinos del Peñón de Salobreña (Granada)

Archivo - Peñón de Salobreña, en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto del nuevo parque litoral de los ecosistemas marinos del Peñón de Salobreña, en la costa de Granada, ha sido adjudicado por 203.611,57 euros, financiados con Fondos Next Generation EU, en el marco de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un plazo estimado de la obra de tres meses.

El adjudicatario es Nacimiento, Infraestructuras y Medioambiente Sociedad Limitada, siendo el órgano convocante el Ayuntamiento de Salobreña, promotor de este parque litoral. El valor estimado del contrato fue de 206.611,57 euros, conforme al presupuesto base de licitación sin impuestos disponible en la documentación del proyecto, consultada por Europa Press.

Conforme al pliego de prescripciones técnicas, que establecía las condiciones para la contratación de las obras de creación del parque, la redacción de los proyectos básico y de ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la asistencia a la dirección de obra, es necesario también un servicio de actividad arqueológica.

Esta ha de ir vinculada a la posterior ejecución de la obra, con sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen el procedimiento. La certificación final de obra aprobada y abonada con anterioridad al 30 de abril de 2026, recoge la documentación.

"Ateniéndonos al tipo de obra y a las características técnicas de la actuación que se prevé (de escasa afección al subsuelo), y teniendo en cuenta la topografía del Peñón, así como el carácter de reserva arqueológica protegida del yacimiento, se plantea una actuación en la que se conjugan diversas modalidades de intervención arqueológica".

"Estas se desarrollarán e incidirán en aquellas zonas que se vean afectadas por las labores de recuperación, habilitación peatonal previstas, colocación de señalética, limpieza de estructuras, eliminación de especies invasoras" o vallados, detalla.

El Peñón de Salobreña constituye, además de un símbolo iconográfico de este municipio de la Costa Tropical, de una población de unos 12.700 vecinos, un enclave de singular valor histórico, ecológico y paisajístico, cuya potencialidad ecocultural "supera en mucho los beneficios del actual modelo de uso público que soporta".

En el siglo II antes de Cristo, Salobreña, su actual núcleo urbano, el tajo y su entorno estaban rodeados por el mar. El Peñón, entonces un islote, era lugar habitado y albergó la existencia de un templo entre los siglos II y I antes de Cristo.

Con el paso de los siglos y los aportes de sedimentos del delta del Guadalfeo, el islote se convirtió en una península y acabó formando parte del espacio continental. Solo el Peñón ha quedado como parte de aquella etapa geomorfológica que "poco a poco pasó de ser un islote emergido junto a la isla principal a convertirse en una pequeña península unida por un istmo de sedimentos hoy ocupados por estructuras turísticas".

Entre sus diversos usos a lo largo de los siglos, el Peñón de Salobreña se utilizó como enclave geoestratégico de control avanzado de la navegación marítimo-costera y prevención para la defensa de su castillo.

El parque litoral ha planteado "un cambio en la modificación del modelo de uso público libre" de este espacio, "su acceso controlado, la creación de una microreserva florística, la eliminación de especies invasoras, la habilitación de un sendero de uso público y la colocación de señalética interpretativa".

SUPERFICIE MÓVIL Y DESMONTABLE

A pesar de que la actuación no contempla obra alguna que exija la intervención en el sustrato rocoso, tan sólo estructuras en superficie de carácter móvil y desmontable, el interés arqueológico del emplazamiento aconseja la realización de una intervención arqueológica.

El alcance por tanto de la actuación parte del proyecto y la ejecución de intervención arqueológica "preventiva", que dará paso luego a una instalación de un cerramiento que posibilite el acceso controlado desde la playa, con "delimitación y señalización de accesos y senderos de uso público".

También se procederá a una limpieza del área y al desmantelamiento de las superficies de hormigón, con "montaje de paneles informativos que destaquen los valores históricos y florísticos" y "vallado de pequeños sectores como micro-reservas para favorecer la regeneración y cuidado de las especies protegidas y amenazadas".

El proyecto contempla en paralelo el fortalecimiento de las poblaciones de Senecio leucanthemifolius, Lycium intricatum y Olea europaea var. sylvestris, la reintroducción de taxones florísticos desaparecidos que deben "formar parte del nicho ecológico ocupado por las comunidades presentes, tales como la especie endémica y en peligro de extinción Rosmarinus tomentosus", así como la "eliminación de especies invasoras (Aptenia cordifolia y Myoporum laetum)".