Adsur señala su papel como "motor de desarrollo" en la Sierra Sur de Jaén tras la gestión de 3,6 millones en ayudas

Instalación de placas fotovoltaicas que ha contado con ayudas. - ADSUR

VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén (Adsur) ha señalado su papel como "motor de desarrollo" de esta comarca tras la gestión de 3,6 millones de euros en ayudas que han permitido movilizar una inversión global de cinco millones de euros para dinamizar el tejido productivo y fomentar el empleo.

En concreto, se trata de ayudas Leader enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Local (EDL) de la comarca, según ha informado la entidad, desde la que se ha valorado una "eficacia en la gestión" que "se refleja en el alto índice de ejecución" con "el 95,78 por ciento de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022".

Una vez cerrado el marco en 2025, ha destacado, entre otros resultados, la creación de 68 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 28 benefician directamente a mujeres, contribuyendo a la igualdad de oportunidades; mientras que se han consolidado 324 empleos ya existentes, "aportando estabilidad a la economía" de esta zona.

Además, se ha propiciado la creación de seis nuevas empresas y ha facilitado la ampliación o modernización de otras 20 iniciativas empresariales ya establecidas.

Estas inversiones son posibles gracias a la cofinanciación, donde el 90 por ciento proviene del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader) y el diez por ciento restante es aportado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

El equipo técnico de Adsur ha tramitado 211 expedientes, de los que 80 se han materializado en proyectos finalmente subvencionados, siguiendo los criterios establecidos en la EDL. Las ayudas estaban destinadas a reforzar la competitividad, diversificación y resiliencia económica de la Sierra Sur jiennense.

Las iniciativas financiadas --procedentes tanto de inversiones privadas como de Ayuntamientos y acciones de cooperación-- abarcan sectores como la industria, la tecnología, el turismo, los servicios públicos y la transición energética.

Entre los proyectos de iniciativa privada, ha explicado que contribuyen directamente a la diversificación económica, la innovación y la generación de empleo en la comarca, especialmente entre jóvenes y mujeres. Los consistorios también han impulsado proyectos, en este caso destinados a reforzar infraestructuras y servicios municipales.

"Estas ayudas permiten fortalecer el tejido empresarial, generar empleo y abrir nuevas oportunidades que consolidan un futuro estable para nuestros municipios. Con 27 años de trayectoria, Adsur continúa siendo un socio estratégico para el desarrollo sostenible de la Sierra Sur de Jaén", ha asegurado su presidenta y alcaldesa de Valdepeñas de Jaén, Laura Nieto.

Por otra parte, Adsur, en colaboración con otros grupos de desarrollo rural, ha promovido "iniciativas estratégicas", entre las que ha remarcado la creación del "primer y único corredor astronómico del mundo en la provincia de Jaén, un proyecto pionero que la sitúa "como referente internacional en astroturismo y conservación del cielo nocturno".

Se ha referido, asimismo , a avances en la sostenibilidad del sector oleícola mediante la formación en transición ecológica y energética, capacitación específica para maestras de almazara, creación de una escuela de catas de AOVE y la puesta en marcha de una red de cooperación para mujeres cooperativistas.