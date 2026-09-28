La Aemet amplía los avisos por lluvia este lunes a Cádiz, Granada y Sevilla, que se suman a los de Huelva y Málaga

Archivo - Espejo de motocicleta lleno de gotas de agua por la lluvia. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, ha activado este lunes nuevos avisos por lluvia y tormentas en distintos puntos de las provincias de Cádiz, Granada y Sevilla. Estos se suman a los ya previstos en Málaga y Huelva, donde se esperan precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado.

Según recoge la Aemet en su página web, los avisos por lluvia afectan a las comarcas gaditanas de Grazalema y el Estrecho, donde permanecerán activos hasta las 20,00 horas. También se han activado en la Campiña sevillana y la Costa granadina, en estos casos hasta las 18,00 horas.

Estos avisos se añaden a los que ya estaban previstos en las comarcas malagueñas de Antequera, Ronda, la Axarquía y Sol y Guadalhorce, activos hasta las 20,00 horas. En Huelva, el aviso afecta a la comarca de Aracena y permanecerá vigente hasta las 22,00 horas. En esta zona se esperan lluvias y tormentas, con posibilidad de granizo.

A nivel andaluz, para la jornada de este lunes se esperan cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, que pueden ser localmente fuertes y con tormentas en la vertiente mediterránea durante la primera mitad del día y en el interior del extremo occidental por la tarde, "abriéndose claros de oeste a este a lo largo de la tarde". En cuanto a las temperaturas se espera un descenso generalizado, "notable para las máximas en el interior", y los vientos soplarán flojos variables.