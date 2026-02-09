El Aeropuerto de Córdoba permanece cerrado hasta el miércoles por el impacto de las borrascas, con la pista inundada por el río Guadalquivir. - AENA

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Córdoba permanecerá cerrado hasta el miércoles por el impacto de las borrascas desde la semana pasada, de manera que se han iniciado las tareas de sustitución del balizamiento afectado en el campo de vuelo y la limpieza del barro acumulado, para recuperar la seguridad operacional.

Según han informado desde Aena en redes sociales, el servicio de control de fauna está trabajando para reducir la presencia de aves en el entorno y garantizar la seguridad operacional, al tiempo que han destacado que aquellas personas que tengan previsto viajar este martes en los vuelos de Barcelona y Gran Canaria, que contacten con su compañía aérea.

Al respecto, la instalación aeroportuaria ya cerró el viernes por motivos de seguridad, ante la crecida del río Guadalquivir que en la capital superaba los 5,6 metros de altura, tras una subida paulatina desde días atrás, más acrecentada con el paso de la borrasca Leonardo desde el miércoles. A las 14,00 horas de este lunes, el río alcanza 4,08 metros de altura, aún en nivel rojo, que se activa desde los 2,5 metros.