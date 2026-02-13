El Aeropuerto de Córdoba reabre este sábado tras cerrar hace una semana por la crecida del Guadalquivir

Operarios del Aeropuerto de Córdoba trabajan en la limpieza tras las constantes borrascas que provocaron la subida del río Guadalquivir, en febrero de 2026. - AENA

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Córdoba reabre este sábado al tráfico comercial tras cerrar hace una semana por la crecida del río Guadalquivir, que aún se mantiene en nivel rojo, debido a las constantes borrascas que al provocar la subida del río ha supuesto que parte de la pista se inundara y haya estado afectada por el lodo.

En este sentido, desde Aena han transmitido en redes sociales que aquellas personas que tengan previsto volar desde este sábado, que consulten con su aerolínea el estado del vuelo.

Al respecto, los equipos del aeropuerto han trabajado "intensamente para volver a la normalidad cuanto antes", después de que a principios de esta semana el nivel freático era "muy alto" y complicaba "la eliminación del agua y la recuperación de la operatividad en condiciones seguras". La cantidad de lodo ha dificultado la sustitución del balizamiento afectado.

La instalación aeroportuaria cerró el viernes por motivos de seguridad, ante la crecida del río Guadalquivir que en la capital superaba los 5,6 metros de altura, tras una subida paulatina desde días atrás, más acrecentada con el paso de la borrasca Leonardo desde hace dos miércoles.

En concreto, la lamina de agua del río Guadalquivir a su paso por Córdoba ha descendido desde el domingo, aunque aún en nivel rojo, tras rozar los seis metros de altura el sábado pasado por la noche y bajar de tres metros en la mañana del martes, si bien a lo largo del miércoles subió a los tres metros y los ha superado, según los registros del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) hasta este viernes. El nivel rojo se sitúa en 2,5 metros de altura.