Los aeropuertos andaluces reciben más de 2,33 millones de pasajeros en enero

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos andaluces han recibido más de 2,33 millones de pasajeros durante el mes de enero --en concreto, 2.333.093 viajeros--, según datos hechos públicos este viernes por Aena y consultados por Europa Press, con un total de 22.300 operaciones este pasado mes en el conjunto andaluz.

Solo en el primer mes de este año, el aeropuerto de Málaga ha recibido más de 1,44 millones de pasajeros (+5,1%), seguido por el de Sevilla, con 717.163 viajeros (+9,4%), el de Granada, con 96.729 (+4,2%), el de Jerez, con 36.620 (12,2%), el de Almería, con 35.378 viajeros (+11,7%), y el de Córdoba, con 4.114 viajeros (+1.177,6%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto de Málaga ha acogido 10.830 (+3,9%), seguido del de Sevilla con 5.491 operaciones (+8,6%), el de Jerez, con 2.881 (+14,8%), el de Granada, con 1.567 (+1,9%), el de Almería, con 697 (-22,4%) y el de Córdoba, con 608 operaciones (-49,7).

Por su parte, el helipuerto de Algeciras (Cádiz) recibió este primer mes del año 2.795 viajeros, lo que significa un descenso del 4%, con 226 operaciones (-7,4%).