IU no ve "ni empatía ni verdad" en Moreno con las afectadas por cribado: "Lo que le preocupa son las encuestas, es él"

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha cargado contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien ha acusado de no emplear "ni empatía ni verdad" en sus palabras dirigidas a las mujeres que han sufrido los errores en los cribados del cáncer de mama. "Lo que le preocupa son sus encuestas, lo que le preocupa es él", ha dicho y ha incidido en la gestión "negligente", en que ha "mentido" respecto a las cifras y en que no ha asumido responsabilidades.

En este sentido se ha manifestado Valero este lunes en rueda de prensa en Málaga, donde ha tomado como punto de partida las declaraciones del presidente de la Junta "en un acto privado en la presentación de su libro a mil kilómetros de Andalucía", y donde según Valero, Moreno dijo que "solo un 1% de las mujeres afectadas por los errores en los cribados han desarrollado cáncer de mama".

Al respecto de esas manifestaciones, el coordinador de IU-A ha dicho que Moreno "ha dado cifras a granel, al peso. Da un porcentaje y en torno a ese porcentaje, la cifra correspondiente. Es decir, no tiene ninguna empatía con cada una de las mujeres afectadas por su negligente gestión.

Y ha añadido que el presidente andaluz ha dado "una cifra manifiestamente inferior a la real. Ha mentido, no ha dicho la verdad. Están saliendo muchas más mujeres a las que se les diagnosticó cáncer con posterioridad. Ni sabemos cuántas mujeres, lamentablemente, han fallecido con cáncer que sufrieran los retrasos en estos cribados".

En este punto, Valero ha resumido que "ni hay empatía ni hay verdad en las palabras de Moreno Bonilla", a la vez que ha criticado que estas declaraciones las haya hecho en un acto privado por la presentación de su libro en lugar de realizarlas en el Parlamento andaluz. "No aporta tampoco ningún informe oficial. Lo dice por su cuenta y riesgo, dando una cifra absolutamente inferior a la real", ha considerado.

VICTIMIZACIÓN Y AUSENCIA DE EMPATÍA

"Por lo tanto, al final, lo que Moreno Bonilla le ha dicho a las mujeres afectadas, a las mujeres andaluzas, es que la víctima es él. Que a él se le ha maltratado, se le ha tratado mal, no se ha comprendido lo bien que lo ha hecho. Y que, por lo tanto, no se merece la bajada en las encuestas. Hay que apoyarlo, hay que votarlo más, porque pobrecito Moreno Bonilla qué bien lo ha hecho", ha criticado el líder de IU-A, que ha acusado al presidente andaluz de no asumir responsabilidades ni empatizar con las víctimas.

Valero señala que en cuanto a la afectación de las mujeres "que se han visto maltratadas", lo que le preocupa a Moreno "son sus encuestas. Lo que le preocupa es él. Lo que le preocupa es su partido. Lo que le preocupa no es resolver el problema".

"Lo peor de todo no es solo que mienta, lo peor de todo no es que no empatice con las mujeres, lo peor de todo no es que se vaya a mil kilómetros de distancia de Andalucía para hablar de cifras, lo peor de todo es que sigue dejando desatendidas a las mujeres que han sido víctimas de esta negligente gestión de los privados Lo peor de todo es que no se ha dado el refuerzo sanitario necesario y hoy hay mujeres que están en listas de espera insoportables cuando saben que tienen cáncer. Eso es lo peor de todo y sigue sin resolverlo", ha expuesto.

El coordinador de IU ha asegurado que Moreno está instalado "en una huída hacia delante, pues a fin de cuentas va como un pollo sin cabeza, intentando dar pena, pero ya lo que nos da es profunda vergüenza". También le ha acusado, junto al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, de atacar a las mujeres que han denunciado, lo cual, en opinión de Valero, "denota una absoluta frialdad".

Y ha añadido que esta frialdad de los líderes de la Junta del PP "es imprescindible para poder aplicar el plan que llevan desarrollando en Andalucía de desmantelamiento de la sanidad pública que provoca dolor, sufrimiento y provoca muertes".

Por último ha dicho que desde Por Andalucía se va a exigir una comparecencia extraordinaria y urgente de moreno en el Parlamento, y que van a exigir que "no haya ni una sola mujer con cáncer que esté angustiada porque no le dan cita todavía para el tratamiento o la operación".

"Es intolerable la lista de espera que están soportando estas mujeres víctimas de la negligente gestión de los cribados de cáncer de mama. Unas listas a las que nos tiene acostumbrado el Partido Popular, pero que hoy están costando vidas en Andalucía".

"La crisis de los cribados ha generado daño, ha generado dolor, ha perjudicado la salud física de las mujeres, ha dificultado y ha agravado intervenciones y biopsias, ha generado un tormento psicológico evitable y, sobre todo, ha empujado a las mujeres, a muchas de ellas, a que se vayan a la sanidad privada", ha concluido Valero.