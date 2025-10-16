La afiliación de extranjeros crece en Andalucía más de un 8,5% en el último año, hasta los 355.000 cotizantes de media

Archivo - Un trabajador en la campaña de la fresa, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS/ARCHIVO/AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ha registrado 354.491 afiliados extranjeros en septiembre en Andalucía, un 2,32% más que en el mes de agosto (8.054 personas más) y un 8,54% más que los registrados hace un año en la comunidad andaluza, es decir, 27.897 cotizantes más que en septiembre de 2024, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En todo el país, si se descuenta el efecto calendario, la cifra alcanza los 3.067.780 afiliados extranjeros en septiembre. Un mes más, la cifra de trabajadores procedentes de otros países supera los tres millones, tras sumar más de 200.000 ocupados en los últimos doce meses (202.694), lo que supone un +7,07% de variación interanual, según las cifras recogidas por el Gobierno en una nota de prensa.

En la serie original, afiliación media, el número de trabajadores de otros países es de 3.088.341, lo que supone un crecimiento del +7,1% interanual, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación en total, que ha experimentado un incremento del 2,4% en el último año. Las comunidades autónomas que lideran el crecimiento son Asturias (20,8%), Galicia (14,8%) y Castilla y León (13%), que fueron a su vez las que tuvieron la edad media más elevada en España en 2024 según el Instituto Nacional de Estadística (INE).*

En todo caso, el número de afiliados extranjeros, que de media representa el 14,2% del total de afiliados, en las comunidades mencionadas es del 7,3% en Asturias, del 10,4% en Castilla y león y del 7% en Galicia. "El empleo crece entre los extranjeros por encima de la media gracias a su estructura de edad, y lo hace especialmente en las comunidades autónomas donde más hace falta, lo que es una excelente noticia", ha asegurado la ministra Elma Saiz.

Por otra parte, las mujeres representan ya el 43,2% del total de trabajadores foráneos, con 1.333.863 afiliadas extranjeras al sistema. En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,9% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.591.246 trabajadores.

Tienen un peso "especialmente relevante" en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (29,7% de los afiliados), pero también en agricultura (26,2%), Construcción (22,5%) y tanto en actividades administrativas como en transporte, donde son más del 17% de los trabajadores.

Como indicador de la diversificación de ocupaciones por parte del colectivo, puede apreciarse su crecimiento cada vez en más sectores. Es el caso del transporte, donde ha crecido un 31,6% su presencia, suministro de agua (14%), comercio (12,1%), actividades financieras (8,3%), actividades administrativas (7,7%), actividades sanitarias (7,3%), y actividades profesionales y científico-técnicas (5,7%).

Marruecos, con más de 350.000 cotizantes, es el país que más trabajadores aporta, seguido de Rumanía (337.000) y Colombia (253.000). La afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países ha alcanzado en septiembre un nuevo máximo: 490.717 personas, un 6,8% más que hace un año. Su crecimiento está muy por encima de la media del conjunto de afiliados, cuyo crecimiento ha sido del 1,1% Este crecimiento es aún más relevante en sectores altamente cualificados: en el último año, el número de trabajadores extranjeros por cuenta propia ha aumentado un 27,9% en Información y Comunicaciones, en Suministro de Energía, el 24,3%, y un 18,5% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.