Un total de 34 carreteras de la provincia de Cádiz están afectadas con cortes por los efectos del temporal

Una de las carreteras de la provincia en la Sierra cortada por hundimiento de la vía. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÁDIZ 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 carreteras de la provincia de Cádiz se encuentran este domingo afectadas por los efectos del temporal, con cortes en algunos tramos o incluso enteras por desprendimientos, inundaciones o hundimientos. Del total 15 son de la red regional y el resto de la red provincial.

Así, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, está afectada la N-340 (Cádiz-Vejer) en el kilómetro 36, término de Vejer, por desprendimiento; la A-381 (Jerez-Los Barrios), en todos los ramales de entrada y salida de el km 1 en Jerez, así como el carril derecho sentido Jerez a la altura del km 79,5 por socavón y el carril derecho en el p75.6-75.2 por lengua de barro.

Por su parte, la A-372 (Arcos-Ronda) del km 29 al 46 por desprendimientos, taludes y socavones en El Bosque y Grazalema, mientras que en esta miama vía entre El bosque y Benamahoma (km 29 al 35) se abre puntualmente la vía de entrada y/o salida. Igualmente, la A-373 R-1 (Prado del Rey-A-373), del pk 0 al 1 por hundimiento de la calzada; la A-373 (Villamartín - A-384 - Algatocín), del km 5 al 16 por hundimiento y rotura del asfalto en pk 11 y estrechamiento de carril derecho en el km 37 por hundimiento de calzada.

También en la Sierra la A-374 (Algodonales-Ronda) se encuentra afectada en el kilómetro cero por caída de piedras, mientras que A-384 (Arcos-Antequera) sufre un corte total del km 66 al 82,2 por desprendimientos y grandes socavones, teniendo como que circular por vías alternativas.

Asimismo, la A-2300 (Algodonales-A384-A372por embalse) está cortada por inundación del kilómetro cero al siete; la A-2302 (Grazalema-Ubrique), del cero al 13 por deslizamiento de calzada; la A-7276 (Cuevas del Becerro-Alcalá del Valle) del 11 al 15,3 por deslizamiento de talud; y la A-8126 (Morón-Algodonales) del 30 al 33,200 se encuentra hundida y la alternativa es el desvío por la Muela.

En la zona de Jerez la A-2002 (Los Albarizones-El Puerto de Santa María) presenta un corte total en el kilómetro cuatro por inundación, mientras que la A-2075 (A-491-Rota)del km 0 al 2,350 sufre un corte total por hundimiento; la A-2202 (Jedula-Junta los Ríos) desde la A-382 a Rotonda Carrefour está cortada por inundación; y la A-2231 (Barbate- Zahára de Atunes) hasta el kilómetro nueve está cortada por desprendimientos.

Ya en la zona del Campo de Gibraltar, en la red de carreteras regional se encuentra afectada la A-405-R2 (Estación de San Roque/A-405), en el término de San Roque del 0 al 0,400 en sentido decreciente por inundación. La carretera se abre en sentido ascendente.

En cuanto a la red provincial la CA-3101 (Jerez-A-471 ) del kilométro cero al seis, en Jerez, está cortada por balsa de agua; la CA-3102 (CA-3101 - CA-3103 carretera bodegón blanca Paloma) del cero al 2.200 en Jeres está cortada por inundación; la CA-3104 (Guadalcacin-Nueva Jarilla) del siete al 7,500 por inundación; la CA-3106 (A-4-A2002) en El Puerto por balsa de agua; y la CA-3108 (Estella-Lomopardo) está cortado desde Lomopardo a la Venta Cartuja por inundación.

Por orta parte, la CA-3109 (El Portal-A381, por cemento Holcim) está cortada del cero al 2 por inundación y se abre desde el cruce con la CA-3113 hasta la A-381; la CA-3110 (CA-3113-A2003, carretera de la Ina) del cero al ocho por inundación; la CA-3112 (CA-3110-La Barca de la Florida) por inundación; y la CA-3113 (Puerto Real-Jerez) del 13 al 18 también por inundación.

Igualmente, la CA-4102 ( Torremelgarejo- Gibalbin ) del dos al 2,500; la CA-4106 (El Torno-La Barca) del cero al cinco; la CA-4107 (Torrecera-Paterna) del cero al 7,500; la CA-5101 (Arcos - CA-4101) del dos al 12; la CA-5200 (CA-6200-San José del valle "carretera pajarete") del 3,6 al 13,1; la CA-6101 (A-371 km 24 a Bornos); la CA-6105 (A-372 km 7,500 a A-373 km 4,9, carretera regantío); y la CA-6200 (Alcalá de los Gazules- Paterna) del 7,5 al 8,1 cortada por inundación.

Por su parte, CA-8100 (A-384- Puerto Serrano) del cero al 2,900 por hundimiento de calzada; la CA-8102 (de Prado del Rey a Zahara de la Sierra) del cero al 16,990 por no tener salida en inicio ni final; la CA-8104 (Ubrique -Cola embalse de los hurones) corte total por socavón de grandes dimensiones en la vía; la CA-8105 (Ubrique-embalse de los Hurones) por socavón de grandes dimensiones en la vía; la CA-9100 (A-384-Madrigueras) del cero al 3,5 también por socavón grandes dimensiones.

Finalmente, la CA-9101 (A384-Coripe), cortada por desprendimiento; la CA-9102 (A-384-Olvera), del cero al 2,3 por hundimiento de calzada; la CA-9104 (Grazalema-Zahára de la Sierra) del dos al 12,900 por desprendimiento; la CA-9107 (A-384-Alcala del Valle) por grieta en calzada; la CA-9108 (Torrealhaquime -A384) del cero al dos 0 al 2; la CA-9109 (A-374-Olvera) del cinco al 14,9 por desprendimientos; la CA-9113 (El Gastor-Setenil) hasta el kilómetro 14 por hundimiento de vía; la CA-9118 (CA-9120/Setenil) por desprendimiento; y la CA-9120 (Setenil-Torrealhaquime) por inundación.

Por su parte, en el Campo de Gibraltar está afectada la CA-8200 (A-405-El Tesorillo) del seis al diez en el término de Jimena por agua y la CA-8201 (A405-Puerto Galis) del dos al 29 cortada por desprendimiento.