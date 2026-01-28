Agencias de viajes andaluzas, "obligadas" a gestionar cancelaciones y reclamaciones, según la FAAV

Archivo - Una mujer pasa por delante de una agencia de viajes. Imagen de Archivo - A.G.-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Agencias de Viajes (FAAV) ha expresado que la "grave" situación que atraviesa la red ferroviaria --que mantiene interrumpida la conexión entre Madrid y Andalucía tras el trágico accidente ocurrido en la línea de Alta Velocidad y que está provocando un bloqueo sin precedentes en la movilidad de viajeros--, está generando que las agencias de viajes andaluzas estén "obligadas a gestionar cancelaciones, reprogramaciones, reclamaciones y una creciente incertidumbre por parte de clientes nacionales e internacionales".

Según ha detallado la FAAV en una nota, la Federación ha considerado "inadmisible la falta de previsión, de información clara y de soluciones eficaces por parte del Gobierno de España y de los organismos responsables" --especialmente cuando han transcurrido ya varios días desde el accidente sin que se hayan articulado alternativas reales y operativas que garanticen una conectividad mínima--.

En este sentido, la FAAV ha asegurado que "no existen billetes disponibles, no se han habilitado transbordos suficientes y las opciones aéreas resultan claramente insuficientes para absorber la demanda". Por tanto, las agencias, como primer eslabón de atención al viajero, están asumiendo una "presión extraordinaria en un contexto de absoluta falta de certidumbre, sin disponer de información fiable que poder trasladar a los usuarios".

Además, la FAAV ha avisado del daño "reputacional" que esta crisis está causando a Andalucía y a España como destinos turísticos, en un momento clave del calendario y con mercados emisores que demandan "seguridad, fiabilidad y capacidad de respuesta ante incidencias de esta magnitud". Así, "la interrupción prolongada de las comunicaciones ferroviarias no solo afecta al turismo, sino al conjunto de la actividad económica y empresarial, comprometiendo la normalidad operativa del territorio".

Desde la Federación han pedido al Gobierno de España la "adopción inmediata de soluciones efectivas", que permitan restablecer "cuanto antes" la conectividad entre Madrid y Andalucía, "garantizar alternativas de transporte suficientes y ofrecer una comunicación transparente, coordinada y continua con el sector". Además, ha solicitado una "planificación adecuada que evite que situaciones como esta vuelvan a producirse y que depure las responsabilidades necesarias".

De igual modo, la entidad se ha sumado al clamor del tejido empresarial andaluz y del sector turístico nacional para pedir una "respuesta a la altura de la gravedad de los hechos", y ha reiterado su "compromiso de seguir defendiendo los intereses de las agencias de viajes y de los viajeros, confiando en que se actúe con la urgencia, seriedad y responsabilidad que esta situación exige", ha concluido.