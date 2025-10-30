Agenda gráfica de Europa Press Andalucía para el día 31 de octubre de 2025

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Señalamos a continuación las previsiones que contarán con cobertura gráfica de Europa Press Andalucía el día 31 de octubre de 2025:

-- 12,00 horas: En Algeciras (Cádiz), la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de firmar de declaraciones institucionales de compromiso con los municipios de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar. En la sede de la Mancomunidad (Parque de las Acacias s/n). (FOTO Y VÍDEO)

-- 12,00 horas: En Jimena (Jaén), la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, participa en la suelta de un ejemplar de águila imperial en el refugio de piedra de 'Los caracoles', en el paraje del Pinar de Cánava. En la Ermita de Cánava). (FOTO Y VÍDEO)

-- 19,00 horas: En Cádiz, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, participa en el acto de toma de posesión de la junta directiva del Colegio de Médicos de Cádiz. En el Auditorio Colegio de Médicos de Cádiz (Edificio Glorieta, 4ª planta). (FOTO Y VÍDEO)

-- 20,30 horas: En Umbrete (Sevilla), el presidente de la Diputación, Javier Fernández, asiste al descubrimiento del retrato que recordará en la sede consistorial al exalcalde del municipio Joaquín Fernández Garro. En el Salón de Actos del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, 6). (FOTO)

