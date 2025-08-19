Agentes de la Policía Nacional y de Policía de Portugal y Francia patrullan juntos en Granada por quinta vez

Presentación de la iniciativa de colaboración entre la Policía Nacional y policías de Portugal y Francia en Granada. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional patrullan, por quinta vez en Granada, junto con dos agentes de las policías portuguesa y francesa por las calles de mayor afluencia turística de la ciudad, en el marco del proyecto 'Comisarías Europeas 2025' establecido por la División de Cooperación Internacional.

La iniciativa nació en 2008 con el principal objetivo de "reforzar la atención al turista y garantizar una mayor seguridad a los ciudadanos extranjeros", según se recoge en una nota de prensa de la Policía Nacional en la que se precisa que durante el desarrollo del proyecto se van a ver "favorecidos tanto los millones de visitantes que recibe la ciudad cada año, como los comerciantes y hosteleros que trabajan en la misma".

De esta manera, por quinta vez, miembros de otras policías europeas van a patrullar conjuntamente y en patrullas mixtas junto a policías españoles por las calles "más emblemáticas" de Granada. Los policías que van a participar en esta iniciativa --un varón de la policía portuguesa y una mujer de la policía francesa-- iniciaron su labor el 5 de agosto y la finalizarán el próximo 28 de este mismo mes.

El objetivo de este proyecto es "ofrecer al turista una atención integral en el área de seguridad ciudadana, con policías que hablan su lengua materna y conocen los procedimientos legales propios de ambos países".

Las patrullas conjuntas suponen, además, "un paso más en la colaboración y cooperación policial internacional, favorecen la mejora de la atención al ciudadano y permiten consolidar el concepto de la seguridad transfronteriza", según defienden desde la Policía Nacional.

Las patrullas se realizarán preferentemente a pie, pero también en vehículo, en zonas con mayor afluencia de turistas para "prevenir la delincuencia en la vía pública, tomar contacto con el ciudadano en general y, en particular, con los turistas de su nacionalidad para asistirles en labores de traducción y, por último, ayudar y dar apoyo en las denuncias ciudadanas, entre otras".

Además, los policías extranjeros patrullarán con su uniforme de servicio para ser "fácilmente reconocibles por sus compatriotas".

PRESENTACIÓN

Este martes, ambos policías han sido presentados en el Mirador de San Nicolás en un acto al que han asistido el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, junto con el comisario Jefe Provincial Accidental de Granada, Rafael Rodríguez.

En relación con este proyecto, el subdelegado ha declarado que esta iniciativa es "una muestra de la cooperación en materia policial entre los distintos estados de la Unión Europea, fundamental para garantizar la seguridad en cualquier lugar del territorio y fortalecer la atención que los visitantes extranjeros reciben en nuestra ciudad".

INICIATIVA 'COMISARÍAS EUROPEAS' DESDE 2008

La Policía Nacional española participa desde el año 2008 en la iniciativa 'Comisarías Europeas', configurado en el marco normativo del Tratado de Prüm. En la misma también están involucrados agentes de otros países europeos como Italia, Países Bajos o Alemania.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional también estarán destinados temporalmente en localidades del extranjero situadas en Alemania, Italia, Portugal, Francia y, desde este año, Países Bajos.

Durante esta temporada, las comisarías receptoras de policías extranjeros de estas cinco nacionalidades serán, además de Granada, las comisarías, locales y provinciales de Puerto de la Cruz, Córdoba, Maspalomas, Salamanca, Zamora, Cartagena, Lorca, Mérida, Badajoz, Cáceres, Gandía, Segovia, Palma de Mallorca, Toledo; Logroño, Línea de la Concepción, Madrid, Pamplona, Almería, Santiago de Compostela, Vigo, Málaga, Zaragoza y Marbella.

Por primera vez también ha pasado a formar parte de esta lista la localidad de Vélez-Málaga --con policías de Países Bajos y Alemania--, y es la primera edición donde se ha participado en el Carnaval de Badajoz, con policías de Portugal e Italia que acudieron en el mes de marzo.