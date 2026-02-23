Agredida con arma blanca una mujer en Motril (Granada) descartándose en principio la violencia de género

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Motril, en imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional investiga la agresión con arma blanca sufrida por una mujer en Motril, en la costa de Granada, en la tarde de este lunes, un caso que en principio se descarta que esté relacionado con la violencia de género. La herida ha tenido que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario.

Así lo han indicado fuentes de la investigación a Europa Press, después de que el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibiera aviso de esta posible agresión sobre las 17,00 horas. Se daba traslado a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, que, en el marco de sus competencias, abría las diligencias para aclarar lo ocurrido.

Es la Brigada Judicial de Policía Nacional la encargada de esta investigación, que en principio no tiene que ver con la violencia machista, han detallado las citadas fuentes.