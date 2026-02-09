Agricultores del Altiplano de Granada exigen "rigor y transparencia" en el nuevo trasvase del Negratín

Representantes y presidentes de comunidades de regantes del Guadiana Menor - AGAPRO

El embalse del Negratín, en el norte de la provincia de Granada, volverá a transferir agua a Almería tras casi cinco años y en este contexto la Asociación de Agricultores, Ganaderos y Productores del Altiplano (Agapro) ha exigido a la Junta de Andalucía que se haga con "rigor y transparencia".

En una nota de prensa, la Agapro ha respondido al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, incidiendo en que a su parecer "el trasvase no puede reactivarse sin corregir antes las irregularidades en la composición de la comisión técnica", que ha indicado que fueron denunciadas públicamente por los regantes del Guadiana Menor desde 2019.

Además los regantes del Altiplano de Granada exigen que se convoque una reunión extraordinaria de la junta de explotación para realizar los nombramientos "conforme a la ley y garantizar que la comisión técnica del trasvase represente realmente a los usuarios del territorio afectado".

Agapro también ha explicado que, en campañas anteriores, la cesión de derechos se ha realizado "alterando las reglas del trasvase, en contra de lo dictado por la Ley de Aguas en su artículo 72.3".

"Esto no es serio. No se puede jugar con el agua de esta manera. Las decisiones deben ser técnicas, transparentes y respetuosas con los usuarios del Guadiana Menor", afirmó el presidente de Agapro, José Antonio Azor.

Según estos agricultores, aunque el embalse del Negratín ha superado los 210 hectómetros cúbicos y podría permitir técnicamente la reactivación del trasvase, "no se puede activar sin corregir antes la composición de la comisión técnica" del mismo, para "evitar que se repitan decisiones arbitrarias y perjudiciales para los regantes del Altiplano".

"No cuestionamos que el agua llegue a quien la necesita. Lo que exigimos es que se respete la legalidad, se corrijan los nombramientos irregulares y se garantice que los usuarios del Guadiana Menor estén representados en la gestión del trasvase", han concluido.