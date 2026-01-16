Agricultores y ganaderos de Jaén secundarán la protesta del 29 de enero para denunciar la situación del sector primario

Tractorada contra los recortes de la PAC y el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. - Javier Cintas - Europa Press

JAÉN 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agricultores y ganaderos de la provincia de Jaén secundarán la protesta nacional prevista el 29 de enero para denunciar la situación del sector primario, con cuestiones sobre la mesa como Mercosur, los acuerdos comerciales bilaterales, los recortes en la PAC o la excesiva burocracia.

Para ello, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-Alimentarias de Jaén han convocado "en unidad de acción" una concentración a las 12,00 horas ante la Subdelegación del Gobierno.

"Contará con tractores y todoterrenos llegados desde los municipios de los alrededores, secundando las protestas convocadas a nivel nacional", han explicado este viernes en un comunicado conjunto.

Uno de los principales motivos de estas movilizaciones es el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur "por la incertidumbre que genera en el campo jiennense". El sector considera que se trata de un acuerdo "desequilibrado, sin reciprocidad, sin garantías de cumplimiento" y que genera también una "clara competencia desleal, que pone en peligro a sectores clave" como la carne de vacuno, la ganadería extensiva, porcino, carne aviar, apicultura, miel y cereales.

"Y, en cuanto al aceite de oliva, el cultivo mayoritario en la provincia, vemos con recelo que este acuerdo pueda ser beneficioso a medio y largo plazo", han señalado las organizaciones.

Han apuntado que "permite la entrada de productos elaborados con sustancias prohibidas en la UE, sin controles suficientes en frontera"; al igual que el resto de acuerdos comerciales con terceros países, que "utilizan al sector agrario como moneda de cambio".

Las organizaciones agrarias y cooperativas también han expresado su preocupación por el futuro presupuesto agrario europeo y han denunciado la "falta de claridad" en las cifras o los "recortes encubiertos". A ello han sumado "el riesgo de que los fondos destinados a la agricultura y la ganadería queden diluidos bajo conceptos genéricos vinculados al mundo rural, además de suponer el fin de la singularidad presupuestaria de la PAC, lo que debilitará aún más al sector agrario europeo".

El incremento de los costes de producción, especialmente en fertilizantes y energía, es otro de los factores que empujan al sector a movilizarse. A ello se une una "burocracia creciente que, lejos de simplificar, complica el trabajo diario de agricultores y ganaderos y resta competitividad al sector".

La organizaciones ha recalcado que "estas protestas no solo defienden al productor, sino también al consumidor". "Permitir la entrada de alimentos producidos con normas menos exigentes pone en riesgo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria", ha señalado. Por ello, el 29 de enero supondrá para el campo jiennense "una jornada central para defender su futuro y la alimentación europea".