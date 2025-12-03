Agricultura ejecutó en 2024 un 38% más de fondos que en 2018 y multiplicó por nueve la ejecución del canon del agua

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco. - JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha explicado en el Parlamento de Andalucía que el compromiso del Gobierno andaluz con el sector agrario y pesquero y el mundo rural se refleja "en la importante subida de la ejecución presupuestaria de este departamento". "Esta Consejería ejecutó un 38% más en 2024 que en 2018 y multiplicó por nueve la ejecución del canon del agua", ha puntualizado.

Así lo ha afirmado durante su intervención en el pleno tras ser preguntado por el diputado de Vox, Rodrigo Javier Alonso, en relación a la ejecución presupuestaria de la consejería. En este sentido, Alonso ha acusado al Gobierno andaluz de "incumplir la promesa que ha hecho Andalucía a los agricultores, a los ganaderos y a los sectores primarios" por un monto de 5.800 millones de euros.

En esta línea ha añadido que la Junta ha dado "una miseria de 325 euros por hectárea" a los afectados por el algodoncillo y que no haya incluido a Villanueva del Arzobispo, "siendo este altamente afectado por la plaga".

En este sentido, el consejero ha subrayado algunos ejemplos del trabajo que está desarrollando el Ejecutivo autonómico en los últimos años.

Por un lado, ha afirmado que la Consejería que dirige está dando "el mayor impulso de la historia de Andalucía a las obras hidráulicas" con 184 obras finalizadas desde 2019 y 97 proyectos en marcha, iniciativas a las que se suman cientos de actuaciones en cauces.

Además, ha incidido en que la comunidad autónoma andaluza es actualmente líder nacional en medidas encaminadas a impulsar el relevo generacional y la modernización de explotaciones agrarias; y que en la región se está llevando a cabo "una apuesta sin precedentes por la modernización del regadío" con una inversión de más de 317 millones de euros en marcha.

Como ejemplo de otra medida puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Fernández-Pacheco ha destacado que desde 2022 se ha apoyado al sector pesquero y acuícola andaluz gestionando 144 millones de euros.

Asimismo, el consejero se ha referido también al respaldo que se viene prestando a los sectores afectados por circunstancias excepcionales como la sequía, las plagas y las enfermedades del ganado o los cultivos.