AgroBank reconoce a Dcoop con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Andalucía

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, entrega a Antonio Luque, presidente de Dcoopel diploma acreditativo del Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Andalucía. - CAIXABANK

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

AgroBank, la línea especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, ha entregado a Dcoop el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Andalucía, en reconocimiento a su apuesta por la innovación, la integración cooperativa y un modelo empresarial que "combina crecimiento, eficiencia, sostenibilidad y generación de valor para miles de agricultores y ganaderos, contribuyendo además a reforzar el liderazgo internacional del sector oleícola andaluz".

El director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha hecho entrega del diploma acreditativo del galardón al presidente de la compañía, Antonio Luque, en un encuentro en el que se ha puesto en valor la contribución de Dcoop al fortalecimiento del sector agroalimentario andaluz y, especialmente, su papel como referente internacional del sector oleícola gracias a su capacidad para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento del cooperativismo agroalimentario, tal y como ha destacado en una nota de prensa la entidad financiera.

Se trata de la primera edición de unos galardones que reconocen el esfuerzo innovador de empresas y cooperativas de todo el país y que se estructuran en un total de once premios territoriales y una gala nacional que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el marco del GOE (Gastronomy Open Ecosystem), el centro de innovación del Basque Culinary Center en San Sebastián.

Con este reconocimiento, AgroBank pone en valor la apuesta de DCOOP por la mejora continua de sus procesos agroalimentarios y reafirma que innovar en el sector agro es avanzar en competitividad, sostenibilidad y futuro para el medio rural.

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a iniciativas innovadoras que, como la de Dcoop, transforman procesos clave de la actividad agroalimentaria. La convocatoria se dirige de forma prioritaria a empresas y cooperativas, que constituyen la base del sector en Andalucía y que, en muchas ocasiones, no disponen de la misma proyección que las grandes compañías a escala nacional.

El premio territorial obtenido por Dcoop permite destacar el esfuerzo que realizan empresas arraigadas al territorio para incorporar soluciones diferenciales en sus procesos de producción, transformación, comercialización y logística, con una clara orientación hacia la mejora de la eficiencia, la sostenibilidad y la creación de valor para sus socios.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, ha destacado que este premio subraya el compromiso de la entidad con el sector agroalimentario de la comunidad y reconoce el esfuerzo de empresas que apuestan por la innovación en procesos como vía para ganar competitividad y fortalecer el medio rural.

"Dcoop muestra la fortaleza del tejido agroalimentario andaluz para situarse en la vanguardia de la modernización del sector, con iniciativas que integran eficiencia, calidad, innovación y una dimensión empresarial de referencia para el conjunto de la agroindustria española. Su liderazgo en el sector del aceite de oliva y su papel como motor del cooperativismo agroalimentario convierten a la entidad en un ejemplo de cómo la innovación puede fortalecer la competitividad y la proyección internacional de nuestro campo", ha destacado la entidad.

Asimismo, ha señalado que el galardón encaja con la vocación de CaixaBank de acompañar a las empresas en sus proyectos de transformación y de contribuir a la generación de oportunidades en los territorios donde está presente. Así, Dcoop representa uno de los modelos cooperativos más avanzados del sector agroalimentario europeo.

Con sede en Antequera, integra a miles de agricultores y ganaderos y desarrolla su actividad en áreas estratégicas como el aceite de oliva, la aceituna de mesa, el vino, los frutos secos y la ganadería. Su modelo combina dimensión empresarial, innovación, internacionalización y sostenibilidad, contribuyendo a reforzar la competitividad del sector agroalimentario andaluz y español.

La cooperativa impulsa de forma constante iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia de toda la cadena de valor, fomentar la incorporación de nuevas tecnologías y facilitar el acceso de sus socios a mercados nacionales e internacionales.

Asimismo, ha reforzado recientemente su posicionamiento estratégico en el sector oleícola mediante su participación, junto a Acesur, en la operación para la adquisición de Deoleo, una iniciativa que contribuye a fortalecer el liderazgo español en la industria mundial del aceite de oliva.

COMPROMISO CON EL SECTOR AGROALIMENTARIO Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria 2026 se integran en la apuesta global de CaixaBank por un modelo de banca responsable, cercana al territorio y comprometida con la sostenibilidad económica, social y ambiental.

La entidad sitúa el sector agroalimentario entre sus ejes estratégicos y, a través de AgroBank, impulsa soluciones especializadas, fomenta la adopción de tecnologías y prácticas más eficientes y respalda la inversión en proyectos que refuerzan el arraigo territorial y la creación de empleo.

Con el reconocimiento a Dcoop, AgroBank refuerza su papel como motor de innovación y progreso en el ámbito agroalimentario y contribuye a que la comunidad se mantenga como un territorio de referencia en la producción y transformación de alimentos, con la innovación, la sostenibilidad y el liderazgo cooperativo como señas de identidad.