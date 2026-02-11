Agroseguros cifra de forma provisional en más de 20 millones las pérdidas en el campo andaluz por el tren de borrascas

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las declaraciones de siniestro ya recibidas por Agroseguro tras las tormentas registradas en las últimas semanas suman un total de 22.213 hectáreas agrícolas, una cifra aún "provisional", debido al difícil acceso a las zonas y explotaciones afectadas, y que "podría elevarse finalmente hasta cerca de las 40.000 hectáreas", principalmente con daños por lluvia persistente o torrencial, inundación o viento en explotaciones de cítricos, cultivos hortícolas, fresón y frutos rojos u olivar, entre otras.

Los mayores siniestros se concentran en Andalucía, donde el primer cálculo de daños en cultivos asegurados supera los 20 millones. Una cifra "muy elevada", si se tiene en consideración que las indemnizaciones agrícolas y ganaderas abonadas por Agroseguro en el conjunto de 2025 alcanzaron los 63 millones. Es decir, en poco más de un mes, la región ya alcanza un tercio del total abonado en todo el pasado año.

En los cultivos herbáceos (cereal), se debe esperar a la evolución de la climatología en los próximos días y semanas para comprobar el impacto de las tormentas en el desarrollo del cultivo, ha puntualizado Agroseguro en una nota de prensa. Respecto a los seguros pecuarios, el seguro agrario también incluye los siniestros derivados de la imposibilidad de acceso de los ganaderos a explotaciones aisladas por las inundaciones.

Agroseguro ha aclarado que los riesgos asociados a este tren de borrascas (Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta) están incluidos dentro de las coberturas disponibles en las pólizas del sistema español de Seguros Agrarios Combinados. "Por ello, y con toda la provisionalidad derivada del escaso tiempo transcurrido, la persistencia de las lluvias en las mismas zonas y la imposibilidad de acceder a numerosas parcelas, la primera estimación económica del alcance del evento se situaría en el entorno de los 35 millones de euros".

Actualmente, la evaluación de siniestros se encuentra avanzada en zonas como el litoral de Huelva, con severos daños en explotaciones de fresón y frutos rojos, y donde la meteorología ha permitido contar con ventanas de oportunidad para realizar trabajos de peritación. En el resto de las provincias y cultivos, y si la meteorología lo permite, se iniciarán el próximo lunes, con un primer despliegue de 40 profesionales. El sistema español de Seguros Agrarios Combinados ofrece cobertura al sector agrario frente a los daños causados en las producciones agrícolas y ganaderas por siniestros de diversa naturaleza.