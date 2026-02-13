La Agrupación de Cofradías inicia la venta de abonos y sillas para la Carrera Oficial de la Semana Santa 2026

Archivo - Estructuras para los palcos en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha anunciado este viernes el inicio oficial de la venta de abonos y sillas para la Carrera Oficial de la Semana Santa de Córdoba 2026, de forma que, desde este momento, "los interesados pueden asegurar su plaza en uno de los puntos más emblemáticos del recorrido procesional, garantizando comodidad y acceso preferente durante toda la semana".

Según ha informado la Agrupación en una nota, en cuanto a las tarifas para 2026 (IVA incluido), los precios establecidos son de 480 euros para el abono de un palco de seis plazas, precio que sube a los 540 euros para el abono de un palco de seis plazas en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, mientras que el abono para una silla es de 100 euros.

Está previsto que a mediados del próximo marzo se habilite la venta de sillas sueltas por días, siempre que queden localidades disponibles tras el período de adquisición de abonos. La venta ya se encuentra disponible a través de la página web oficial de la Agrupación, 'hermandadesdecordoba.es', "facilitando así la tramitación 'on line' de manera ágil y segura".

Además, quienes prefieran realizar la gestión de forma presencial pueden acudir a la sede de la Agrupación, ubicada en la calle Isaac Peral, número 6. El horario de atención al público es de 9,00 a 13,00 horas las mañanas de los lunes, miércoles y viernes, y de 17,00 a 20,00 horas las tardes de lunes a jueves.

Como novedad organizativa, la Agrupación ha precisado que "ya se están preparando los trámites para la reserva de las sillas sociales, cuyo procedimiento será comunicado próximamente a través de los canales oficiales".

Desde la Agrupación se ha asegurado que "el abono constituye una opción ventajosa, tanto desde el punto de vista económico, como organizativo, ya que permite disfrutar de todas las jornadas procesionales sin necesidad de realizar gestiones diarias, además de asegurar una ubicación estratégica para contemplar el paso de las hermandades en un entorno histórico de especial relevancia".