Agua, mano de obra y relevo generacional, principales retos de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía para 2026

Director general de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía , Jaime Martínez-Conradi Álamo. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha indicado este viernes que entre los principales retos para 2026 se marcan el agua, la mano de obra y el relevo generacional.

Según ha detallado Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en una nota, "son importantes desafíos que condicionan la viabilidad y competitividad del sector agroalimentario andaluz, en general y del modelo cooperativo, en particular".

A los principales retos mencionados se han sumado "un complejo contexto internacional, así como retos específicos en cada uno de los distintos sectores productivos". Así lo ha señalado el director general de la federación, Jaime Martínez-Conradi, quien ha realizado un análisis de los principales hitos que marcarán el devenir de las cooperativas agroalimentarias andaluzas en este nuevo año y en los sucesivos.

De este modo, han asegurado que "el agua es un reto estratégico para el futuro del campo andaluz". Aunque la sequía de los últimos años se ha visto parcialmente aliviada con la llegada de las lluvias en la primavera pasada, desde la cooperativa han insistido en que "esta mejoría coyuntural no puede frenar la necesidad de una política hidráulica ambiciosa, con un plan hidrológico nacional, pensado para dar solución a largo plazo".

En este sentido, el sector ha reclamado "inversiones urgentes" en infraestructuras hidráulicas, tanto a nivel macro --presas, pantanos, desaladoras e infraestructuras de transporte de agua a larga distancia para trasvases-- como micro --pozos y balsas de agua-- que permitan "asegurar el riego para los cultivos en época de escasez de precipitaciones".

Pero, "no solo es necesario garantizar el suministro a quienes ya disponen de él, sino también incrementar la superficie de riego, de manera que el agua llegue a explotaciones que actualmente carecen de este recurso esencial", ha subrayado.

En este sentido, el director general ha explicado que "es vital mejorar la gestión hídrica a través de las confederaciones hidrográficas en lo que a las concesiones a nivel de usuario se refiere, reduciendo burocracia y acelerando trámites que, para una mera concesión de riego, se puede prolongar durante décadas".

Del mismo modo, ha afirmado que "otro de los grandes retos para 2026 es la falta de mano de obra, una problemática estructural que pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones y de muchas industrias cooperativas". Desde el sector han reclamado la adopción de medidas eficaces que garanticen la disponibilidad de trabajadores, así como la simplificación de la burocracia para acceder a contingentes de trabajadores extranjeros, especialmente en los momentos clave de las campañas agrícolas.

En paralelo, el relevo generacional sigue siendo "una de las principales preocupaciones para el sector". Las dificultades de acceso a la tierra, la falta de rentabilidad de muchas explotaciones y la sobrecarga administrativa "frenan la incorporación de las nuevas generaciones".

Por ello, "Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía seguirá trabajando en este ejercicio en mejorar las estructuras productivas, en ofrecer formación y asesoramiento a través de los técnicos a los asociados, apostando por la I+D+i y, en definitiva, impulsando la profesionalización e internacionalización de sus más de 600 empresas cooperativas agroalimentarias". Todo ello, con objeto de "garantizar esa rentabilidad, principal llamada de atención para la llegada de jóvenes al modelo cooperativo", ha puntualizado Martínez-Conradi.

Por otro lado, las propuestas de la Comisión Europea para la nueva PAC 2028-2034 han generado un "rechazo generalizado" en el sector, ante el recorte presupuestario de más del 20% y el cambio de modelo, con la eliminación de los dos pilares.

"Un borrador que, de no dar marcha atrás, podría suponer pérdidas de hasta 400 millones de euros anuales para el campo andaluz", han resaltado. Por tanto, "se prevé un 2026 muy convulso". Además, han destacado que "el sector ya ha manifestado su rechazo en Bruselas y no han descartado que estas protestas se sucedan, a nivel europeo y nacional, en los próximos meses".

OTRAS DEMANDAS

Asimismo, desde la federación han manifestado que les preocupan los acuerdos comerciales de la UE con terceros países, como Mercosur o Marruecos. Además, el sector también estará muy atento a la evolución, a lo largo de este año, de los aranceles estadounidenses a productos estratégicos como el aceite de oliva y la aceituna de mesa. En este sentido, han expuesto que en 2025 Estados Unidos impuso aranceles del 15%, entre otros productos, al aceite de oliva.

Asimismo, han puesto de relieve que "las frutas y hortalizas andaluzas, con Almería a la cabeza, tienen un gran desafío en 2026 para contener el avance de plagas como el Trips parvispinus y de la araña roja, cuya rápida expansión está generando una creciente preocupación en el sector hortícola, sobre todo por los daños causados en el cultivo de pimiento".

También afrontan la competencia creciente del tomate de Marruecos, que obliga al sector a redoblar esfuerzos de innovación, calidad y diferenciación. Por otro lado, dado que el 97% de la producción se exporta a Europa y Reino Unido, otro de los retos es "la apertura de nuevos canales de venta internacional para las frutas y hortalizas andaluzas".

En el sector arrocero se están reuniendo para tratar la situación de materias activas de importancia, así como la posibilidad de solicitar autorizaciones excepcionales con vistas a la campaña 2026 en Andalucía. Además, "hay que lograr precios estables en los cereales, para evitar que el cultivo siga perdiendo superficie en el campo andaluz".

En cuanto a los sectores ganaderos, han asegurado que "2025 ha sido un año muy complejo por la aparición de los Serotipos 3 y 8 de Lengua Azul, que han afectado al bovino y muy especialmente al ovino, e incluso al caprino". También, "ha habido un brote de Dermatosis Nodular Contagiosa, al que hubo que añadir otro de Peste Porcina Africana, ambos en Cataluña, haciendo saltar todas las alarmas".

Por tanto, en términos de sanidad animal, "en 2026 habrá que redoblar los esfuerzos para que la ganadería andaluza siga estando entre los territorios con los mejores estatutos sanitarios, para lo que es fundamental la colaboración público-privada, un tándem que ha llevado a la erradicación de enfermedades antes presentes en Andalucía", ha concluido.