Aguirre anima a los parlamentarios a "seguir el ejemplo" de solidaridad del pueblo andaluz en Adamuz o Grazalema

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, en el Pleno institucional con motivo del 28F - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha instado este sábado a los grupos parlamentarios a ser conscientes en su modo de desempeñarse a reparar en que "Andalucía ese ese pueblo de Adamuz", en alusión a la respuesta que ofreció el 18 de enero tras el accidente ferroviario y que se reconoce este 28 de febrero con una Medalla de Andalucía a la Solidaridad.

En su discurso institucional con motivo del Día de Andalucía ha reclamado a los parlamentarios "seguir por ese camino", con la idea de que esa reacción es la hoja de ruta "que se merecen los andaluces y andaluzas".

El presidente del Parlamento ha ensalzado que los habitantes de Adamuz y otros municipios de la comarca "no dudaron en ayudar con todo a su alcance para rescatar y atender a las víctimas y afectados" en lo que ha sido su recuerdo del "trágico accidente ferroviario que golpeó a nuestra tierra hace poco más de un mes".

Aguirre ha demandado "actuar, colaborar, solidarizarnos y mantener una actitud serena", por lo que ha desechado "politizar unos momentos" por cuanto las necesidades de la población se dirigen a "salvar vidas, protegerlas y ofrecer recursos".

Junto a Adamuz el presidente de la Cámara autonómica ha evocado otras lecciones de solidaridad ofrecidas en este caso con motivo de la sucesión de temporales que han atravesado Andalucía, entre los cuales ha citado a Ronda (Málaga) o Zahara de la Sierra (Cádiz), al subrayar "que rebosan solidaridad y ayuda desinteresada con quienes más lo necesitan".

Aguirre ha retratado en su discurso a Andalucía como "esa tierra que se levanta y no se amedrenta ante episodios, desgraciadamente cada vez más habituales, de temporales.

El presidente de la Asamblea legislativa autonómica ha considerado, ante "el ejemplo que nos dan nuestros vecinos y vecinas con su actitud", que "en nuestra tierra no sabemos hacer las cosas de otro modo".

De igual forma ha hecho Aguirre una mención a la gestión de las emergencias ante "esos episodios tan críticos", trabajo que ha calificado de "ejemplar", al tiempo que ha ensalzado "la coordinación entre Administraciones".

"Agradecemos a todos los servicios que se han implicado por su entrega y generosidad en socorrer a quien más lo necesitaba", ha afirmado Aguirre, antes de remachar su reflexión con "un recuerdo muy sentido a todas las víctimas, y todo nuestro cariño y apoyo a sus familias y seres queridos".