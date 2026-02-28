Montero pide a Moreno que "no solo se acuerde de Adamuz para la medalla" y construya las "infraestructuras importantes"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada al Parlamento de Andalucía junto a los alcaldes de Grazalema y Adamuz - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "no solo se acuerde de Adamuz para la medalla de Andalucía" y que construya "aquellas infraestructuras que son importantes".

Montero ha sido preguntada en una atención a los medios previo al acto de izado de la bandera en el Parlamento autonómico por el reconocimiento con la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Solidaridad y la Concordia al pueblo de Adamuz (Córdoba) por la reacción de sus vecinos al accidente de tren ocurrido el pasado 18 de enero.

La vicepresidenta ha llegado al acto acompañada por el alcalde de la localidad cordobesa y de Grazalema (Cádiz). Ha destacado "el espíritu de Adamuz" como ejemplo de la "solidaridad del pueblo de Andalucía". En esta línea ha calificado el trabajo de estos dos primeros ediles como símbolo de "lo mejor de Andalucía".

"Simbolizan que estamos con los vecinos todos a una, intentando, echando una mano donde se puede, y por tanto me parece que lo que tenemos que hacer entre todos es conservar ese espíritu y proyectarlo para el futuro en la manera que mejor se proyecta, en forma de servicios públicos", ha remarcado.

En esta línea, Montero ha señalado que los servicios públicos en la comunidad necesitan "una revitalización y un cambio profundo que les permita avanzar".

A colación a ello, ha asegurado que la posible remodelación anunciada por el presidente de la Junta del Servicio Andaluz de Salud, supone "derivar a los pacientes a las clínicas privadas y desmantelar un sistema sanitario que tiene que ser universal y al alcance de todo". "Lo que se juega Andalucía en las próximas elecciones es la salud de los ciudadanos", ha subrayado.