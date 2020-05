Aguirre destaca que Andalucía ha realizado 369.824 pruebas del Covid-19, priorizando a sanitarios, con el 11%

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha realizado, desde el inicio de la pandemia del coronavirus y hasta el 12 de mayo, un total de 369.824 pruebas ante este virus --de los que 146.979 han sido del tipo PCR-- y 16.000 se han realizado en profesionales sanitarios. "Andalucía es la comunidad que más test rápidos ha hecho", ha subrayado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre.

Así lo ha señalado en su comparecencia parlamentaria, en la que ha detallado que muchos de las pruebas con que cuenta la comunidad han llegado por donaciones --100.000 de Festina Lotus y 31.560 PCR por Inditex, entre otras--.

Tras aclarar las diferencias entre unos test y otros, ha advertido de que la fiabilidad de estas pruebas va mejorando según se avanza en su investigación, aunque ha apuntado que el PCR ofrece un 25 por ciento de falsos negativos y su factor limitante es contar con el reactivo necesario para su realización. Así, ha explicado que los PCR y los test rápidos con métodos "complementarios" y se usan "en tiempos diferentes" del contagio y cuentan con "un protocolo diferenciado".

Aguirre ha advertido de "la dificultad" que tienen todos los países para adquirir este tipo de productos, que, a su juicio, "se agravó" en los días que el Gobierno central asumió la compra centralizada "sin tener la experiencia suficiente".

PSOE-A: "ANDALUCÍA LA CCAA QUE MENOS PCR REALIZA"

En el turno de intervención de los grupos, el portavoz socialista de Salud, Jesús María Ruiz, ha reprochado que Andalucía sea la comunidad que menos PCR realiza a la población ante un "problema gravísimo". "Tenemos que volver a preguntar sobre esto porque no obtenemos respuesta". En este sentido, ha preguntado al consejero Aguirre "por qué no han usado toda la capacidad que tenían para realizar más pruebas y por qué no han querido aprovechar el ofrecimiento hecho desde el ámbito universitario y centros de investigación".

Sobre los test rápidos, ha detallado que un total de 483.087 han sido distribuidos por el Gobierno, pero ha advertido de que "hay unos 300.000 que la Junta no ha hecho". "No han usado los test que tenían que usar y los que han usado lo han hecho mal", ha acusado el parlamentario socialista.

Ruiz ha puesto de manifiesto las críticas realizadas desde los sindicatos, organizaciones de profesionales y sociedades científicas, incluso ha recordado que hasta el Colegio de Médicos de Málaga ha buscado acuerdos para facilitar pruebas diagnósticas a los médicos, ya que no se les han facilitado. "No ha habido ni acuerdo entre los miembros del Gobierno andaluz respecto al número de las pruebas realizadas, y eso es un problema muy grave de credibilidad", ha subrayado.

Además, el portavoz socialista ha criticado el intento de amordazar a los profesionales mediante una circular interna ordenándoles que no hagan los test con extracción sangre, tal como indican hasta las instrucciones y prohíbe que se hagan estudios comparativos. Todo ello para "ocultar su incompetencia"

En nombre de Adelante Andalucía, la diputada María Gracia González ha pedido "mayor claridad e información" a los profesionales sobre los test rápidos, que tienen "una sensibilidad bajísima", por lo que algunos centros han decidido no hacerlos. "Hay razones para poner en duda la fiabilidad de estas pruebas", alertando sobre el riesgo que representa para los profesionales y sus familiares, y para los pacientes. Por esto, ha demandado la realización de PCR entre los profesionales.

Por parte de Vox, el diputado Rafael Segovia ha reprochado que "Andalucía no estaba preparada" ante la crisis que venía, con el más alto nivel de contagio entre profesionales por "la falta de material". "¿Se han hecho suficientes test y a tiempo?", ha cuestionado el parlamentario que ha dicho desconocer cuántos se han hecho, a quién, con qué criterios y cuántos fallecidos ha habido sin saber si ha sido por este virus. También ha dicho no saber cómo ha sido la compra de estos test y con qué criterio.

Por su lado, la diputada del PP-A Beatriz Jurado se ha mostrado sorprendida por que el PSOE-A registre esta comparecencia en Andalucía "cuando debería hacerla en el Congreso", así ha considerado que está "aturdido" y "como pollo sin cabeza para atacar sin sentido y sin argumentos a la Junta porque lo gobierna un partido diferente". Tras agradecer la información del consejero, ha apuntado que hay que exigirle al Ejecutivo central una mejor gestión y el material de protección y test necesarios.

Por último, el diputado de Ciudadanos (Cs) Emiliano Pozuelo, aunque ha lamentado que "no es momento de tirar cohetes", ha saludado la gestión realizada por el Gobierno andaluz frente a la realizad por el Ejecutivo nacional, que "en el tiempo de máximo contagio -en las primeras semanas--, dejó a las comunidades sin margen de respuesta" al asumir una compra centralizada de la que "no tenían capacidad".