Aguirre dice que los "grandes sindicatos" de sanidad no secundaron movilizaciones, que fueron "una movida de Espadas"

SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), ha insistido este domingo en el hecho de que las manifestaciones en defensa de la sanidad pública de este sábado las convocaron CCOO y UGT, "dos sindicatos menores" en la mesa sectorial de salud y que estima que representan un 15% de los trabajadores, mientras que "los grandes", como Satse, CSIF o el Sindicato Médico Andaluz, no acudieron, luego la finalidad de las movilizaciones es "de corte partidista" y "una movida de Espadas".

Así se ha manifestado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press el consejero, quien ha insistido en que "el PSOE está por detrás", con el secretario general del partido en Andalucía, Juan Espadas, a la cabeza.

"La prueba del algodón es el momento en que mueven a los alcaldes y ponen autocares que los pagan los propios ayuntamientos", ha lamentado, antes de zanjar que los manifestantes "no iban por UGT y CCOO, iban arrastrados por quien los habían llamado", en alusión a los alcaldes socialistas.

Aguirre ha considerado que Espadas quería "manifestar fuerza", pero "no lo ha conseguido", y ha criticado que "no se puede estar poniendo palos en la rueda" si lo que quiere es mejorar el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA). "La solución se puede conseguir trabajando, pero no como ellos, aprovechando la primera para hacer una campaña exprés electoral. Estamos trabajando en gestión, en beneficio de loas andaluces", ha subrayado.

"Algunos están ya con el chip preelectoral, por eso esas manifestaciones las valoramos en su juta medida", ha concluido.

LA ATENCIÓN PRIMARIA "ESTÁ YA NORMALIZADA"

Preguntado sobre la situación actual de la atención primaria en Andalucía, el consejero ha asegurado que "ya está normalizada". "En esta sexta ola, no se ha habido tensión a nivel hospitalario, sino que ha sido a nivel de primaria donde se ha sentido", ha señalado Aguirre.

Así, ha afirmado que "ya hemos llegado a las cifras de demora media de normalidad", con datos "equiparables" a cifras de 2019. "Estamos ya en la normalidad. Puede llamar a Salud Responde y comprobar que en segundos le atienden la llamada, así como la media de petición citas está normalizada", ha señalado.

Sin embargo, Aguirre ha indicado que la Junta va a "seguir actuando para mejorar el sistema" porque, aunque estas cifras "son de normalidad", se va a "continuar buscando la demora cero". "Eso es lo que he propuesto a mi equipo para mejorar todavía más la sanidad pública", ha apuntado.

Por último, el consejero ha finalizado la entrevista haciendo hincapié en la palabra "prudencia", porque aunque esté bajando la incidencia acumulada y el número de contagios por Covid-19 en la comunidad, "el virus sigue provocando fallecimientos y contagios". "Sigamos manteniendo las medidas higiénico sanitarias", ha concluido.