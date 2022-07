Aguirre no ve una séptima ola de Covid en Andalucía, con "dos días ya de estabilización" en la incidencia acumulada

SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, no ve una séptima ola de Covid-19 en Andalucía, que ha registrado "dos días ya de estabilización" en la tasa de incidencia acumulada en los mayores de 60 años.

"Estamos en cifras perfectamente asumibles de presión hospitalaria. Andalucía es la comunidad que tiene una menor incidencia acumulada en mayores de 60 años y llevamos dos días en un periodo de meseta e incluso una leve bajada. Esto es lo que baja primero, luego los ingresos hospitalarios y luego los ingresados en UCI", ha explicado el consejero a preguntas de los periodistas.

De esta manera, ha apuntado que Andalucía es la región con menor presión hospitalaria y en UCI. "Aquí no hablamos de séptima ola cuando vemos un pico no exceso de hospitalizaciones y no hay una presión hospitalaria exagerada", ha insistido, toda vez que ha indicado que se trataría de una tendencia gráfica de "dientes de sierra".

Asimismo, preguntado por la variable centauro de la Covid-19, el consejero ha indicado que aún no tienen la secuenciación genómica de esta y ha apuntado que la variante mayoritaria es la BA.5, aunque ambas son "posiblemente más contagiosas pero no más virulentas".

Y ante las críticas de que en Andalucía se realizan menos pruebas para detectar la Covid, Aguirre ha señalado que "lo más objetivo" son los números sobre ingresos en hospital y en UCI y "Andalucía es la comunidad con menos incidencia acumulada, con menos ingresos hospitaliarios y en UCI por Covid".

"Algo estaremos haciendo bien cuando la incidencia acumulada, desde hace dos meses, es la más baja de todas las comunidades", ha concluido el consejero de Salud y Familias.