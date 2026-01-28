Aguirre participa en la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, celebrada en Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, este miércoles durante su participación en Santa Cruz de Tenerife en el pleno de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre). - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha asistido este miércoles a la reunión plenaria de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE) que se ha celebrado en el Parlamento de Canarias, por ostentar la presidencia de este organismo la titular de la Cámara legislativa canaria, Astrid Pérez.

En la jornada de trabajo se han analizado las propuestas de los diferentes grupos de trabajo que integran este organismo, entre otros, el relativo a políticas migratorias o el vinculado a desarrollo sostenible y agua, en los que participa el Parlamento de Andalucía.

En dicho contexto, el presidente del Parlamento andaluz ha señalado "la importancia de ofrecer una respuesta común y firme ante el reto de la política migratoria europea, donde Andalucía debe tener un papel importante en esta acción dada su situación estratégica", según una nota de la Cámara autonómica.

Aguirre ha destacado sobre el desarrollo sostenible que el "gran compromiso de todos los participantes por fomentar el intercambio de buenas prácticas para hacer frente a la gestión de los recursos naturales predominando la protección del medio ambiente".

En el transcurso de la Asamblea se ha dado a conocer el balance de la presidencia canaria en este 2025, centrado en el fortalecimiento de la participación democrática, la cohesión entre parlamentos regionales y la dinamización de los grupos de trabajo, y se ha procedido a la reelección de la presidenta del Parlamento canario para presidir la CALRE.

El orden del día también ha incluido la entrega de los CALRE Awards, que concede la conferencia a proyectos presentados por los parlamentos regionales que mejoren la vida económica, cultural o social de sus territorios y comunidades.

La CALRE agrupa a 69 presidentes de asambleas legislativas regionales europeas y, tras su Declaración Fundacional de Oviedo en 1977, tiene como misión profundizar en los principios democráticos y participativos en el marco de la Unión Europea, la defensa de los valores y principios de la democracia regional, así como el refuerzo de los vínculos entre las Asambleas Legislativas Regionales.