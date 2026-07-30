Agustín González deja el Ayuntamiento de Jaén tras ser nombrado director general de Andalucía Global

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JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El que fuera alcalde de Jaén y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González Romo, dejará su acta de concejal tras ser nombrado nuevo director general de Andalucía Global, adscrito a la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el nombramiento de González lo que conllevará su salida del Ayuntamiento donde se mantenía como concejal tras haber sido desalojado en enero de 2025 por una moción de censura suscrita por PSOE y Jaén Merece Más.

Andalucía Global se encuentra adscrito a la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea, un órgano directivo central que se incorpora a la estructura de la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias en esta nueva legislatura.

La Dirección General de Andalucía Global tiene entre sus competencias la coordinación de las funciones relacionadas con los andaluces que residen fuera de la comunidad autónoma, el apoyo a las comunidades andaluzas en el exterior, así como el impulso de medidas dirigidas a favorecer la difusión de la imagen, identidad y valores de Andalucía.

El nombramiento de González Romo forma parte de un conjunto de 60 designaciones en doce consejerías de la Junta de Andalucía que han recibido luz verde este jueves por parte del Consejo de Gobierno, tras la aprobación de los decretos de estructura orgánica de la administración autonómica.

Nacido en Sevilla (1974), Agustín González se licenció en Derecho y se integró en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social en 2003. Desde entonces ha ocupado diversos cargos como consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Rabat (Marruecos); director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social en Jaén y secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo.

Con este nombramiento, Agustín González sustituirá en la Dirección General de Andalucía Global a Jorge Vázquez que presentó su renuncia al mismo hace dos semanas tras aparecer su nombre en un chat de los empresarios detenidos en Cádiz acusados de blanqueo de dinero.

AGRADECIMIENTOS

"Os doy las gracias por haberme permitido vivir una etapa política inolvidable". Son las palabras con las que se ha despedido González tras darse a conocer su nombramiento.

En un comunicado, ha afirmado que de su etapa como regidor deja "proyectos emblemáticos que han permitido situar a Jaén en la senda del crecimiento", aunque "algunos hayan quedado inconclusos por circunstancias sobrevenidas".

"Por los imponderables de la política, por la relación simbiótica entre la aritmética y el poder, me han quedado cosas por hacer, proyectos por ejecutar, medidas por implantar, pero, como la vida es un juego de equilibrios, en compensación me llevo como la mejor de las experiencias el cariño de la maravillosa gente de esta maravillosa capital", ha dicho el nuevo director general.

Asimismo, ha tenido palabras para su equipo por haber estado acompañado "de grandísimos concejales que son a la vez grandísimas personas".

En el capítulo de agradecimientos Agustín González incluye al presidente de la Junta, de cuyo equipo ya forma parte. "Es un honor que Juanma Moreno me haya ofrecido participar en su gran proyecto para nuestra gran comunidad", ha dicho González.

Respecto al futuro electoral, se ha mostrado convencido de que el PP con Isabel Azañón recuperará la alcaldia de la capital en los comicios municipales de 2027. "Es la mejor candidata del mejor partido para la mejor ciudad", ha dicho.

Sobre Azañón ha destacado que es "una magnífica política que lleva a Jaén en el corazón y tiene claro el programa que la capital necesita para crecer". Por último, se ha despedido señalando que "jamás dejará de trabajar por su ciudad esté donde esté".