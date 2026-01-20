AJE Andalucía abre convocatoria para la XXVI edición de sus premios para jóvenes empresarios y emprendedores

La 26.ª edición de los Premios AJE Andalucía. - AJE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) ha lanzado la 26.ª edición de los Premios AJE Andalucía, una convocatoria que busca reconocer el talento, la creatividad y el liderazgo de los jóvenes empresarios y emprendedores de la región.

Bajo el lema 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito', los galardones destacan proyectos que aportan valor y contribuyen al desarrollo económico de Andalucía, divididos en dos categorías, según ha informado la asociación en un comunicado.

La primera categoría, 'Iniciativa Emprendedora', premia iniciativas innovadoras que han sabido superar retos y generar un impacto positivo en su entorno y en la sociedad. La segunda, 'Trayectoria Empresarial', reconoce a empresas andaluzas consolidadas que han dejado una huella destacada en su sector y sirven de ejemplo e inspiración para futuras generaciones.

El proceso mantiene su estructura habitual en dos etapas. En primer lugar, una fase provincial que se desarrollará entre los meses de enero y mayo y estará liderada por cada una de las ocho AJEs andaluzas. Posteriormente, los proyectos reconocidos en cada territorio pasarán a la fase regional, que culminará con un acto de entrega de premios en junio.

Las candidaturas ya pueden presentarse en www.ajeandalucia.org/premios-aje-andalucia, espacio donde se recoge toda la información necesaria para concurrir a cualquiera de las dos modalidades de los Premios AJE Andalucía: bases, requisitos, plazos de presentación de candidaturas, premios --provinciales y regionales-- y fechas clave.

Por su parte, el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro, ha valorado que "edición tras edición, los Premios AJE Andalucía han servido para poner en primer plano a quienes están construyendo empresa en nuestra comunidad". "Reflejan el recorrido del emprendimiento joven andaluz y representan un impuso a su visibilidad, su conexión con el mercado y su crecimiento", ha apostillado.