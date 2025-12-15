Alcalá la Real (Jaén) recurre la exclusión de la subestación Mazuelos del Plan de Inversiones Eléctricas del Estado

Rueda de prensa para la presentación del recurso y alegaciones - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén) ha presentado una alegación formal ante el Ministerio de Transición Ecológica para reclamar la inclusión de la subestación eléctrica del Llano Mazuelos en la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico en el Horizonte 2030, tras quedar excluida del documento de inversiones publicado recientemente por el Gobierno de España.

El alcalde, Marino Aguilera, ha comparecido en rueda de prensa junto con empresarios de la localidad para explicar una situación que ha calificado de "grave e incomprensible" para el futuro económico del municipio.

La subestación del Llano Mazuelos había sido incluida y priorizada tanto en la propuesta remitida por la Junta de Andalucía al Ministerio como en la presentada por la Diputación Provincial de Jaén, pero finalmente ha quedado fuera de la planificación estatal sin que se haya planteado ninguna alternativa técnica.

Asimismo, el regidor ha apuntado que la planificación energética estatal se elabora a partir de propuestas autonómicas, subrayando que la Junta de Andalucía llegó a priorizar esta infraestructura como la primera de las seis subestaciones necesarias en la comunidad. Sin embargo, mientras que otras dos grandes actuaciones previstas para la provincia de Jaén --la subestación de Andújar y la nueva línea Baza--Úbeda-- sí han sido asumidas por el Ministerio, la actuación destinada a cubrir las necesidades energéticas del sur de la provincia ha sido descartada.

La exclusión, según Aguilera, resulta "especialmente preocupante", puesto que no se contempla ningún refuerzo alternativo que permita paliar la saturación actual de la red eléctrica. La subestación prevista permitiría pasar de una infraestructura de 66 kilovoltios a una de 220 kilovoltios, garantizando un suministro estable y de calidad, poniendo fin a los microcortes y posibilitando la expansión industrial del municipio.

El recurso municipal va acompañado de un manifiesto empresarial que ya ha sido firmado por más de 60 empresas locales. El documento expone doce argumentos técnicos, económicos y sociales que justifican la urgencia de esta infraestructura; entre ellos, la saturación estructural de la red actual, la imposibilidad de atender una demanda superior a los 50 megavatios y "el grave perjuicio que los microcortes ocasionan desde hace más de una década".

El manifiesto destaca que Alcalá la Real cuenta con más de un millón de metros cuadrados de suelo industrial consolidado, más de 100 empresas transformadoras, alrededor de 2.000 empleos directos, 1.000 indirectos y una facturación anual superior a los 500 millones de euros.

A ello se le suma que se encuentran en marcha más de 30 proyectos de inversión, con una previsión superior a los 200 millones de euros y nuevas ampliaciones de suelo industrial que requieren un suministro eléctrico continuo y fiable.

Los empresarios han apuntado que los huecos de tensión o los microcortes les están ocasionando paradas de líneas de proceso continuo, pérdidas de producción, daños en maquinaria y componentes electrónicos, retrasos en las entregas y pérdida de clientes, con un impacto directo en la competitividad y la viabilidad de las empresas.

Además, se ha puesto de manifiesto que esta situación también afecta a varias pedanías alcalaínas, donde más de 2.600 vecinos sufren cortes prolongados sin previo aviso, con riesgos añadidos para personas dependientes de equipos médicos eléctricos.

La alegación municipal presentada este lunes, dentro del plazo establecido, se suma a la ya registrada por la Junta de Andalucía. El alcalde ha anunciado que también se han solicitado reuniones con la Secretaría de Estado de Energía con el objetivo de que la propuesta definitiva del Ministerio, prevista para mediados de 2026, incluya la subestación del Llano Mazuelos como "infraestructura estratégica y vital" para el desarrollo de Alcalá la Real y del sur de la provincia.