El alcalde de Adamuz (Córdoba), que no olvidará las imágenes "dantescas" que ha visto, está "orgulloso" de sus vecinos

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Ángel Moreno, que llegó este domingo por la tarde al lugar del siniestro ferroviario ocurrido en su municipio, poco después de que se produjera y acompañado de la Policía Local, ha dicho estar "orgulloso" de la intervención de sus vecinos, auxiliando y ayudando en lo que podían a los pasajeros de los trenes afectados.

Sin embargo, según ha lamentado, en declaraciones a Europa Press Televisión, tampoco podrá olvidar las imágenes "dantescas" que presenció al llegar al lugar del accidente, ante el que, según ha subrayado, "actuamos con rapidez, dentro de nuestros medios, con absoluta rapidez. Movilizamos a Protección Civil" y a los vecinos, a partir de que recibió "la llamada del 112" sobre el siniestro y sus consecuencias, "que se preveía que era importante, y que se pusieran los medios a disposición".

"Allí nos trasladamos inmediatamente --ha proseguido--. Fuimos de los primeros en llegar al lugar del accidente y empezamos a ayudar a los pasajeros y a sacar heridos, y luego se fueron incorporando más medios", y se comenzó a atender a los pasajeros, los que habían superado un escenario "terrorífico", sobre todo en el zona del tren Alvia, donde "las imágenes son dantescas. Eso es algo que no se me va a borrar nunca".

En cualquier caso, el alcalde de Adamuz ha querido finalizar subrayando que está "muy orgulloso" de sus vecinos porque desde el primer momento han tenido "un comportamiento ejemplar", pues "se movilizó todo el pueblo" de poco más de 4.000 habitantes "para llevar las cosas que tenían" y que sirvieran para prestar asistencia a los pasajeros.