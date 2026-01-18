Adamuz (Córdoba) instala un hospital de campaña y vecinos llevan mantas a afectados por el descarrilamiento

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe, en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

ADAMUZ (CÓRDOBA), 18 (EUROPA PRESS)

La caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos por el descarrilamiento de los dos trenes, que ha ocasionado al menos diez fallecidos y más de 25 heridos, a la vez que familiares de los afectados son atendidos en otro edificio municipal.

Así lo ha dado a conocer la concejal responsable de Protección Civil, María Belén Moya Rojas, en declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, a la vez que ha comentado que los vecinos se están volcando llevando mantas y agua, aunque el descarrilamiento se ha producido "en un punto de difícil de acceso".

Desde el Ayuntamiento se han coordinado autobuses para atender a todas la personas que tienen que desplazarse, mientras que para las personas que quieran desplazarse a Córdoba se pondrán autobuses a su disposición, ha aseverado, para añadir que los heridos más críticos están siendo ya evacuados en numerosas ambulancias. "Hay mucho trabajo por hacer", ha apostillado.

Entretanto, la edil ha reiterado que "todo el pueblo se está volcando, incluso con los alojamientos rurales y los vecinos --unos 4.000 habitantes--, que ofrecen sus casas" para los afectados.

Mientras, la Junta de Andalucía ha desplegado hasta el momento un amplio dispositivo sanitario para atender a los afectados de los dos trenes descarrilados.

Según la información facilitada a Europa Press por el Gobierno andaluz, en la zona del siniestro se han desplegado hasta el momento cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU); seis UVIs móviles del 061; dos UVIs de transporte de críticos; dos vehículos de apoyo logístico; tres ambulancias convencionales; cinco ambulancias de transporte programado y dos ambulancias de Cruz Roja.

El dispositivo permanece activo sobre el terreno, con coordinación continua desde la Sala y ajuste dinámico de recursos según la evolución. Por el momento todo el foco se centra en el trabajo asistencial sobre el terreno: atención a las víctimas, coordinación operativa y apoyo a los equipos desplegados.

Según las mismas fuentes, el equipo médico de Adamuz fue el primero en llegar y atender a los heridos en el siniestro, al que también han acudido efectivos del 061 de Bailén y se están incorporando el resto de las unidades del 061.

También se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en el edificio técnico de Adif donde se realiza el triaje de las personas heridas, la atención sanitaria se inicia, así como la estabilización previa al traslado a los hospitales.

TRANSFUSIÓN DE SANGRE Y HOSPITALES ACTIVADOS

En paralelo, la red de centros de transfusión de sangre de Andalucía están redistribuyendo sangre hacia Córdoba y Jaén, principalmente.

Además están preavisados el Hospital de Andújar (Jaén) y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla para que estén activados y con recursos preparados y coordinación permanente por si fuera necesaria la derivación de pacientes.