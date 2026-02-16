El alcalde de Adamuz (Córdoba) ha vivido el mes transcurrido desde el siniestro como "una vorágine"

El alcalde de Adamuz, Rafael Moreno, durante su intervención en la misa funeral del pasado 25 de eneo en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero. - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Adamuz (Córdoba), Rafael Moreno, ha dicho este lunes que ha vivido como "una vorágine" el mes, que se cumplirá el próximo miércoles 18 de febrero, que ha transcurrido desde que tuvo lugar en su municipio el siniestro ferroviario que se saldó con 46 fallecidos y más de un centenar de heridos.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas previas a su asistencia a una conferencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, en la capital cordobesa, Moreno ha explicado que ha sido "un mes que ha pasado muy rápido. Si me dijeran cuánto tiempo ha pasado, yo diría que habría sido apenas una semana. Fue todo muy rápido, una vorágine que nos ha tenido ahí sumergidos dentro, y poquito a poco vamos recuperando la normalidad en el pueblo".

Junto a ello, el alcalde, quien ha aludido también al perjuicio que causa en Adamuz la paralización durante este mes de la campaña de la aceituna a causa de las sucesivas borrascas que han azotado a la provincia cordobesa, ha añadido, respecto a que el municipio pueda recibir la Medalla de Andalucía, que los adamuceños la recibirían "con muchísimo orgullo", ya que se trata del "reconocimiento máximo para un pueblo andaluz, y estamos muy ilusionados".

En cuanto al estado anímico de los vecinos, que colaboraron activamente en el rescate y la atención a los heridos en el accidente y también a sus familiares, Rafael Moreno ha dicho que los adamuceños están "recuperándose poco a poco".

Para ello, la asistencia psicológica que se presta a los vecinos por el Ayuntamiento se lleva a cabo en coordinación con "el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación, con Cruz Roja y con Psicólogos sin Fronteras", asegurando el alcalde que están recibiendo "toda la atención" necesaria, y que no les hace falta "más de lo que nos están dando, porque está volcados con nosotros".