Alcalde de Arjona defiende un "nuevo impulso" al PSOE de Jaén cuando llegue el momento: "Ahora es el tiempo de Montero"

JAÉN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arjona (Jaén), Juan Latorre, ha apostado por "dar un nuevo impulso" al PSOE en la provincia cuando llegue el momento, punto en el que ha subrayado que "ahora es el tiempo de María Jesús Montero".

Así se ha pronunciado en un comunicado después de que el PSOE jiennense haya aprobado celebrar su 16º congreso provincial ordinario el 29 de marzo. Un cónclave ante el que el secretario general, Francisco Reyes, ha expresado su intención de no optar a la reelección si hay clima de unidad, mientras que para su relevo la parlamentaria andaluza Ángeles Férriz ha anunciado candidatura y suenan otros nombres como el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, y el propio Latorre.

Este último, sin embargo, no confirma todavía esa posible candidatura a la Secretaría General. "Durante meses he mantenido conversaciones con militantes y compañeros del PSOE de Jaén sobre la necesidad de dar un nuevo impulso al partido en la provincia", ha afirmado.

Unas conversaciones que, según ha añadido, va "a seguir manteniendo a lo largo de las próximas horas", con "un diálogo basado en el respeto a las siglas socialistas y en el compromiso con un proyecto que represente a toda la militancia".

"Con esa convicción me voy a centrar en fortalecer el gran proyecto de transformación que lidera María Jesús Montero para Andalucía. Su visión es la que necesita nuestro partido y nuestra tierra", ha asegurado Latorre ante la renovación del PSOE de Andalucía que tiene como horizonte el congreso regional previsto en Armilla (Granada) los próximos 22 y 23 de febrero.

En este sentido, ha manifestado que "cuando llegue el momento de hablar del futuro del PSOE de Jaén", lo hará "como siempre: con honestidad, con claridad y cara a cara con la militancia, defendiendo un modelo de partido abierto y cercano".

"Porque esto no va de mí. Esto va del PSOE de Jaén", ha concluido el también secretario general del PSOE de Arjona y coordinador del partido en la comarca de La Campiña.

Cabe recordar que el 16º congreso provincial ordinario del PSOE de Jaén tendrá lugar el próximo 29 de marzo. Antes, el 24 de febrero, se abrirá el plazo para la presentación de precandidaturas a la Secretaría General, a continuación se recogerán los avales y, finalmente, habrá votación si se presenta más de un aspirante.

Por el momento, ha confirmado esa intención Ángeles Férriz, quien ha entablado contacto para tratar de conseguir una única candidatura con las dos personas que, "aunque no han dicho nada oficialmente", han "manifestado su intención" de dirigir el partido, los citados Juan Latorre y Manuel Lozano, según precisó la parlamentaria. De no lograrse ese consenso, Férriz ha apuntado, en todo caso, que va a ir "hasta el final" y, si no se evita las primarias, no le "parece ninguna cosa tremendamente negativa".