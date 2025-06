El alcalde de Arjona (Jaén) exige a la Junta "medidas urgentes" por el positivo en droga del conductor de un bus escolar

JAÉN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Arjona (Jaén), Juan Latorre, ha exigido a la Junta de Andalucía que adopte "medidas urgentes" tras el positivo en drogas de un conductor de transporte escolar. Desde el Ayuntamiento se ha trasladado a la ciudadanía, y muy especialmente a las familias afectadas, su "máxima preocupación" por los hechos acontecidos el pasado 29 de mayo, cuando la Guardia Civil interceptó a un conductor de autobús escolar que dio positivo en cocaína y THC mientras transportaba a menores al instituto de Arjona.

Este hecho, confirmado por la Guardia Civil, es de "una gravedad extrema". El vehículo transportaba a 14 estudiantes procedentes de distintos municipios de la comarca hasta el IES Ciudad de Arjona. Tras una inspección técnica, que reveló además irregularidades en el uso del tacógrafo, las pruebas de detección de drogas arrojaron un resultado positivo en dos sustancias estupefacientes, lo que derivó en la inmediata inmovilización del vehículo.

"Como alcalde y como padre, no puedo quedarme callado ante un hecho gravísimo. Es un acto intolerable que pone en riesgo la seguridad de nuestros hijos e hijas, así como la del resto de conductores", ha señalado el alcalde en un comunicado, al tiempo que ha manifestado que "el transporte escolar no puede estar en manos de quien no respeta las mínimas normas de seguridad ni demuestra el más elemental sentido de la responsabilidad."

Asimismo, ha puesto el acento en que el servicio de transporte escolar es "una competencia exclusiva de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía", a la que Juan Latorre le ha exigido que "actúe de forma inmediata y contundente".

"Es urgente que la Junta depure responsabilidades, revise los protocolos y establezca controles mucho más estrictos. La seguridad de los menores debe estar por encima de cualquier otra consideración. La administración autonómica no puede mirar para otro lado ni diluir lo ocurrido", ha afirmado el alcalde de Arjona y también secretario general del PSOE de Jaén.

Latorre ha lamentado que haya tenido que ocurrir un incidente de estas características para "evidenciar la falta de mecanismos eficaces de control sobre el personal que realiza servicios tan sensibles como el transporte escolar".

Por eso, ha exigido a la Junta de Andalucía "estar a la altura de las circunstancias" ya que "no es una cuestión menor, ni un caso aislado que pueda resolverse con una simple sanción administrativa", sino que "es el reflejo de una cadena de negligencias que puede tener consecuencias muy graves".

"Pedimos a la Junta que asuma su responsabilidad, que dé la cara ante las familias afectadas y que adopte todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a repetirse jamás", ha dicho Latorre.