El alcalde de Baeza (Jaén) abandona la UCI y se encuentra ya en planta tras su accidente en el ascensor

BAEZA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Cabrera, ha abandonado ya la UCI y se encuentra ingresado en planta, tal y como se ha informado desde el Ayuntamiento en sus redes sociales. El primer edil sufrió el pasado 13 de enero un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba descolgó y cayó desde una altura de dos plantas.

Desde el Consistorio se ha indicado que el alcalde ya ha superado tres intervenciones quirúrgicas para atender las "múltiples fracturas" que le ocasionó el accidente. Asimismo, se ha apuntado que "por prescripción médica, las visitas están restringidas al primer edil hasta la próxima operación prevista en el calendario".

También han indicado que Cabrera "se encuentra con ánimo, con muchas ganas de seguir trabajando por Baeza y agradecido por las multitudinarias muestras de afecto y buenos deseos que está recibiendo".

Tras el incidente, el edil fue trasladado desde el Hospital de Úbeda al Hospital Universitario de Jaén para ser atendido. El accidente se produjo sobre las 12,37 horas del 13 de enero cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Desde los bomberos se ha apuntado que la causa del accidente ha sido la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado su caída desde una altura de dos plantas.