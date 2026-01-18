El alcalde de Baeza (Jaén), "fuera de peligro" tras una segunda operación de espalda tras un accidente en ascensor

Archivo - El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera, interviene durante la inauguración de los cursos de verano de la UNIA en la sede Antonio Machado en Baeza, a 21 de agosto de 2023, en Baeza, (Jaén, Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BAEZA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Baeza (Jaén) ha informado de que el alcalde de la localidad, Pedro Cabrera, ha atravesado una segunda intervención quirúrgica en la espalda y se encuentra "fuera de peligro" tras sufrir un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba descolgó y cayó desde una altura de dos plantas, incidente por el que tuvo que ser atendido por "múltiples fracturas".

Según ha informado el Consistorio en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, "a pesar de la complejidad e importancia de la operación, la misma resultó todo un éxito", apostillando que "pasadas veinticuatro horas de la segunda intervención, el regidor continúa ingresado en la UCI fuera de peligro, consciente en todo momento y con buenos ánimos".

En los próximos días, prosigue el escrito, se le realizarán diferentes pruebas médicas para "avanzar en su mejoría". Al hilo, el Gobierno local ha asegurado que el alcalde "agradece enormemente las multitudinarias muestras de afecto y buenos deseos que está recibiendo de tantas instituciones, formaciones políticas, asociaciones, colectivos, entidades deportivas, cofradías y tantos vecinos de Baeza y otras localidades".

Cabe enmarcar que, tras el incidente, el edil fue trasladado desde el Hospital de Úbeda al Hospital Universitario para ser atendido. El accidente se produjo sobre las 12,37 horas del pasado martes, cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Desde los bomberos se ha apuntado que la causa del accidente ha sido la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado la caída del ascensor desde una altura de dos plantas.