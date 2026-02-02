El alcalde de Baeza (Jaén) trasladado a un hospital de Madrid para continuar con su recuperación

Pedro Cabrera en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE BAEZA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Baeza (Jaén), Pedro Cabrera, ha sido trasladado a Madrid para proseguir con su recuperación, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales. El primer edil sufrió el pasado 13 de enero un accidente en su casa cuando el ascensor en el que iba descolgó y cayó desde una altura de dos plantas.

Desde el Consistorio se ha indicado que el regidor ha sido hospitalizado en Madrid con el fin de "realizarle diferentes pruebas preliminares que marquen la hoja de ruta a seguir en la próxima operación programada".

Cabrera ha agradecido a todos los profesionales sanitarios que, desde el día del accidente, lo han atendido tanto en el Centro de Salud Carlos Sierra, como en el Hospital Comarcal San Juan de la Cruz y el Hospital Neurotraumatológico de Jaén.

Por último, señalan que el alcalde ha manifestado su agradecimiento por todos los mensajes de ánimo que está recibiendo, así como su "deseo de reencontrarse pronto con todos los baezanos".

Tras el incidente, el edil fue trasladado desde el Hospital de Úbeda al Hospital Universitario de Jaén para ser atendido. El accidente se produjo sobre las 12,37 horas del 13 de enero cuando el centro de emergencias recibió una llamada alertando de que se había caído un ascensor en una casa de la calle Concepción, con una persona dentro.

Desde los bomberos se apuntó que la causa del accidente ha sido la rotura de unos cables de acero que sujetaban la cabina, lo que ha provocado su caída desde una altura de dos plantas.