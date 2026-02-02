La Junta impulsa la rehabilitación de cerca de mil viviendas en el barrio de Santuario de Córdoba

Visita a las viviendas más accesibles de la barriada Santuario de Córdoba, con la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, y el alcalde, José María Bellido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.300 vecinos de la barriada Santuario de Córdoba ya disfrutan de viviendas más accesibles, con rampas y ascensores adaptados a sus necesidades. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde, José María Bellido, las viviendas rehabilitadas en el barrio, una demanda histórica que ha sido posible gracias a una inversión de 3,84 millones de euros, de los que el 74% procede de una ayuda concedida por el Gobierno andaluz a través de su programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), que cuenta con fondos del plan estatal y el Plan Vive en Andalucía.

Estas obras de accesibilidad, ya finalizadas y entregadas a los vecinos, han beneficiado a un total de 59 comunidades de propietarios, es decir, 944 viviendas y 2.360 residentes, tratándose de uno de los proyectos de rehabilitación urbana más relevantes desarrollados en Andalucía.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha ahondado en la importancia del trabajo conjunto entre administraciones, pero también "de la colaboración de los vecinos" de Santuario, recordando que se trata de una intervención "ampliamente requerida durante muchos años". En este punto, ha destacado que el gobierno de Juanma Moreno se volcó con poner en marcha esta demandada actuación para "mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de los vecinos", sobre todo en un barrio donde hay una elevada tasa de población de avanzada edad.

Asimismo, la consejera se ha detenido en unas actuaciones que han permitido "poner en marcha rampas que hacen más accesibles estos edificios, pero también ascensores". Un trabajo, ha precisado, que "no habría sido posible sin la aportación de la asociación de vecinos y el trabajo de la oficina puesta en marcha en este barrio para atender en todo momento cualquier cuestión de los vecinos y dar una respuesta inmediata".

También, la consejera ha recordado que "la rehabilitación es uno de los pilares básicos y fundamentales de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía", que entró en vigor el día 24 de enero, "que va a venir a reforzar todo el trabajo realizado por el Gobierno andaluz desde 2019 para la mejora del parque de viviendas de la comunidad".

"LA RESPUESTA TRAS AÑOS DE PROMESAS INCUMPLIDAS"

Por su parte, el alcalde ha señalado que "la actuación desarrollada por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pone de manifiesto que cuando las administraciones trabajan juntas y de forma leal, los resultados repercuten de forma directa en una mejor calidad de vida de las personas".

"Hoy hablamos de casi un millar de viviendas rehabilitadas, pero también lo hacemos de miles de historias, con nombres y apellidos, que son los vecinos de un barrio que, gracias al gobierno de Juanma Moreno, han obtenido la respuesta que necesitaban después de años de promesas incumplidas por parte de los anteriores gobiernos socialistas", ha apuntado el regidor.

Igualmente, el alcalde ha incidido en que "poner la vivienda en el centro de las políticas no es sólo impulsar nuevas promociones, sino también garantizar la mejora de las ya existentes y garantizar asuntos tan básicos como que las personas que habitan en ellas puedan salir a la calle o contar con una vivienda adaptada a las necesidades actuales en materia de eficiencia energética".

LAS ACTUACIONES

Las actuaciones, además de la instalación de ascensores y rampas accesibles, han incluido la mejora de fachadas y cubiertas, el aislamiento térmico, la sustitución de cubiertas de fibrocemento, la incorporación de sistemas fotovoltaicos y la modernización de instalaciones comunes, todo ello con el objetivo de hacer edificios más seguros, sostenibles y adaptados a las necesidades actuales.

En cuanto a la rehabilitación en el Parque Figueroa, Díaz ha comentado que "ahora mismo está en ejecución, una gran rehabilitación también", a lo que ha agregado que están "en todo momento hablando con los vecinos", asegurando que "desde la Delegación Territorial se hace un gran trabajo" con los vecinos "para sacar adelante la rehabilitación".

La consejera de Fomento ha estado acompañada además de por el alcalde, por el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina; la secretaría general de Vivienda de la Junta, Alicia Martínez; la teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento, Eva Contador, y la delegada territorial de Fomento, Carmen Granados.