Alcalde de Bailén (Jaén)pide calma por una "oleada de robos" e insta a los jueces a "mantener en prisión" a los ladrones

JAÉN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Bailén (Jaén), Luis Mariano Camacho (PP), ha pedido a la población "calma" y "tranquilidad" por una "oleada de robos", que según el primer edil "coincide con la puesta en libertad de ciertos individuos". En este punto, ha instado a los jueves a "mantener en prisión" a los ladrones para evitar que vuelvan a delinquir.

Desde la Alcaldía ya se ha solicitado una reunión urgente con la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, por medio de la convocatoria de una Junta Local de Seguridad.

El alcalde ha apuntado en un comunicado que se está trabajando en varias líneas de investigación a partir de las pistas con los autores de los robos organizados y los hurtos de menor entidad para "garantizar el éxito de las actuaciones" coordinadas por Policía Local y Guardia Civil.

"No es labor de la institución local, el condenar o ejercer funciones con medidas penales, pero sí la de hacer un llamamiento a las instituciones judiciales, muy serio y alto, para que una vez que se capturan estas personas no se pongan en libertad tan rápido o si se puede mantener en prisión porque al final la labor policial que está a diario en la calle se ve enturbiada y la sensación que da es que hacen un trabajo que se queda sin hacer", ha dicho el alcalde, que, no obstante, ha subrayado que Bailén es "un pueblo seguro".

Ha incidido en que "la función de la policía es detenerlos y la de las instituciones judiciales mantenerlos en prisión, juzgarlos y esclarecer todo lo que ocurre".

Igualmente ha advertido del "uso irresponsable" de las redes sociales, "sin calibrar las consecuencias que tiene, en la población, recibir informaciones falsas" que "pueden incluso entorpecer la labor de investigación de los agentes".

Asimismo, ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana, destacando la relevancia de la información que se pueda facilitar. Por ello ha pedido que todo el que vea algo extraño llame por teléfono de Policía Local o Guardia Civil.

Mientras tanto, el jefe de la Policía Local, Bartolomé Morales, ha aconsejado a los comerciantes en particular como principales afectados de esta oleada de robos que en caso de robo o agresiones, "si se encuentran dentro del local, no arriesguen sus vidas" ya que "lo material se repone". Además, les ha recomendado que tomen ciertas medidas preventivas disuasorias como alarmas y cámaras de seguridad.