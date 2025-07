El alcalde de Cazorla (Jaén), dispuesto a hacer subsanaciones para que la Junta construya el nuevo centro de salud

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cazorla (Jaén), José Luis Olivares (PSOE), ha defendido que el terreno ofrecido a la Junta de Andalucía para la construcción de un nuevo centro de salud es "el mejor" del inventario municipal y reúne "dimensiones y requisitos" por lo que ante el rechazo de la Administración autonómica, el Ayuntamiento ya está trabajando en una subsanación que permita sacar adelante el proyecto.

Para ello, el alcalde ha indicado a Europa Press que desde el Ayuntamiento se va a hacer un estudio de detalle y un estudio geotécnico que "no va a delimitar si se puede o no se puede construir, ese no es el objetivo porque se puede construir, lo que va a delimitar es hasta qué profundidad tiene que bajar la cimentación".

Además, el Ayuntamiento va a poner a disposición de la Junta otra parcela más que es del inventario municipal para que se pueda construir un aparcamiento específico para el centro de salud.

"Necesitamos algo más de voluntad por parte de la Consejería, necesitamos sentarnos a trabajar, lo venimos requiriendo desde hace mucho tiempo", ha dicho el alcalde, al tiempo que se ofrece a la Junta financiar las reformas que precisa el antiguo centro de salud para "alargarle la vida útil" y que "vuelva la Atención Primaria dentro del mismo", mientras se construye el nuevo.

"Lo que no es útil al día de hoy y lo que sí está lejos de los vecinos y vecinas de Cazorla es tener que ir a su médico de cabecera a tres kilómetros andando y yo quiero resaltar que esta situación no se puede prolongar más en el tiempo porque se están riendo de este municipio", ha afirmado el alcalde, al tiempo que ha abogado por sentarse a trabajar con la Junta para buscar soluciones y puntos de encuentro.

Por lo pronto, "en breve van a tener una subsanación de estas deficiencias para que puedan ir trabajando en la construcción del nuevo centro de salud, pero es urgente también sentarse para delimitar el uso y la utilidad pública, lo hemos puesto por escrito de manifiesto y lo que menos necesitamos es que nos hagan algo de caso, un poquito de caso".

Olivares ha defendido que dentro del casco urbano del municipio "todo está cerca" y "donde prácticamente el 80 por ciento de las edificaciones están en esta ladera" donde "la arcilla expansiva no es una limitación para construir, todo lo contrario, es una característica de esta ladera".

"Históricamente llevamos viviendo con edificaciones. Nunca se ha caído una casa en todas estas temporadas. Por lo tanto, urge sentarse en una mesa. Esto no vale que yo haga un escrito y ahora yo saco una nota de prensa. Vamos a sentarnos a ver las condiciones", ha apuntado el alcalde.

Asimismo, ha lamentado que desde que la consejera de Salud, Rocío Hernández, anunció la construcción de un nuevo centro de salud, no han conseguido volver a reunirse con la Junta. "Nosotros no queremos estar en esta tesitura de enfrentamiento con la Junta, queremos buscar una solución y en ello estamos, pero tiene que haber voluntad por las dos partes".

Sobre la insistencia de la Junta para poner transporte urbano al Hospital donde se ha trasladado la Atención Primaria, Olivares ha señalado que es una competencia propia de los ayuntamientos, pero no es obligatorio para municipios como el de Cazorla con 7.000 habitantes.

Cazorla solo cuenta en la actualidad con un único vehículo de 12 plazas para el transporte urbano por la especial dificultad que plantea la orografía. "Si yo hoy ese contrato, esa pequeña furgoneta de 12 plazas, la saco fuera del casco urbano a través de una carretera autonómica donde va a un hospital que presta servicios supramunicipales, tendría que municipalizar el servicio" y eso, según el alcalde, podría conllevar "dos años en un expediente".

El alcalde no se niega, pero hace hincapié en que "todo se puede ver en un clima de colaboración institucional". "Yo estoy en la voluntad de intentar ponerlo, pero tiene que haber voluntad también por parte de la Junta", ha apuntado Olivares.

"Estamos con ganas de colaborar, de salir ya de esta situación, pero los vecinos y vecinas del casco urbano tienen una sensación de que se les está tomando el pelo y que en realidad en la Consejería no tienen voluntad de ir más allá", ha subrayado el alcalde. Desde el Ayuntamiento apuestan por seguir trabajando para "intentar revertir esta situación", pero requieren que la voluntad sea por las dos partes.

Por su parte, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha incidido este martes en que sobre los terrenos ofertados por el Ayuntamiento hay "informes técnicos desaconsejan construir ahí un centro de salud". "Seguimos abiertos a nuevas propuestas de terrenos en el entorno municipal de Cazorla. Seguimos abiertos a eso ya que nos vuelva a presentar alguna otra propuesta, que igualmente analizaremos desde el punto de vista técnico", ha dicho la consejera.