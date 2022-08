El alcalde de Córdoba afirma que "no esconde nada" ante el 'caso Infraestructuras' y cree que "la oposición se equivoca"

CÓRDOBA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha defendido este lunes que no tiene "absolutamente nada que esconder" ante el 'caso Infraestructuras' tras las críticas de la oposición, que, a su juicio, "se equivoca", al tiempo que ha valorado el acuerdo con Cs al frente del gobierno local.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha asegurado que el decreto de noviembre de 2021 del inicio de información reservada "era bastante ambiguo y tenía diferentes interpretaciones respecto al ámbito y contenido de la información reservada", de modo que "en abril, antes las circunstancias que provocan las discrepancias y escritos cruzados entre altos funcionarios, el secretario del Pleno pidió directamente al gobierno que se le aclarara cuál era el contenido exacto de la información reservada y se le aclaró".

Al respecto, ha subrayado que "desde ese momento no volvió a haber más incidencias, ni problemas", de modo que "esto es bastante antiguo, de abril y mayo, con lo que es una circunstancia más que superada y que no generó ningún problema más", dado que "el secretario terminó su información reservada".

Además, el primer edil ha recordado que "en marzo la Fiscalía inició diligencias reservadas por decreto que ya ha culminado elevando al juzgado y se cerró el expediente porque carecía de sentido al haber abierta una investigación penal".

En este sentido, cree que "la oposición se equivoca en querer aprovechar las discrepancias entre altos funcionarios", algo que considera que "no es bueno"; mientras que "desde el gobierno local se ha hecho todo lo contrario, se ha trabajado con ellos, se ha buscado la fórmula para que la interpretación quedara clara para todos y desde mayo a agosto no ha habido más discrepancias ni en éste, ni en ningún otro ámbito", ha resaltado.

Por tanto, ha advertido de que "es malo para todos, para el Ayuntamiento y la ciudad, querer aprovecharse de los enfrentamientos, sacarlos a la luz o querer sacar tajada política, porque no ayudan al funcionamiento diario".

"DEBEN ACLARARSE"

En cuanto a las críticas del portavoz de IU, Pedro García, Bellido le ha precisado que "no hay ningún miembro del gobierno local que tenga nada pendiente en los juzgados". "Lo que hace toda la oposición es tratar de aprovechar que, por transparencia, hay una persona que fue miembro del gobierno local y ya no lo es, David Dorado, que es público y notorio que esa situación no le gusta y hacen declaraciones para desgastar al gobierno local", pero "aprovecharse de esa situación tampoco habla bien", ha apuntado Bellido.

Y es que, ha agregado, "por un lado han dicho que Dorado debería dejar de ser concejal" y por otra parte, "cada vez que Dorado habla o dice algo toda la oposición trata de aprovechar las declaraciones para desgastar al gobierno", de forma que "deben aclararse si creen si, según ellos, Dorado está inhabilitado para la política y si lo está, por qué dan recorrido a lo que dice".

Tras señalar que él ha defendido "públicamente que por transparencia salió del gobierno" al haber "un proceso abierto", el alcalde ha afirmado que "el listón ético, político y moral demostrado, cuando, sin estar imputado, esa persona sale del gobierno por transparencia, está lejos de ser criticable y no hay nada que ocultar, sino que se ha colaborado con la Fiscalía, se han hecho informaciones reservadas y se ha dado a la Fiscalía y al juzgado todo lo que han pedido", ha abundado.

Asimismo, ha recordado a García que "hay 25 contratos de los que investiga el juzgado que son de su época, la de PSOE e IU". "¿Durante sus años, ellos qué hicieron?, ha cuestionado Bellido, preguntando por si "cesaron a alguien, mandaron algo a la Fiscalía o hicieron algo".

LABOR EN INFRAESTRUCTURAS

En otro orden de cosas, el regidor ha negado la parálisis del área de Infraestructuras desde el inicio del caso sobre la que habla García, de hecho ha ensalzado "el ritmo de ejecución" de la plataforma de contratación, aunque ha admitido que "es evidente que se necesita una reforma", pero "hay muchas cosas que se están haciendo", ha aseverado.

En cuanto a la comisión de seguimiento de contratos menores, Bellido ha indicado que "el procedimiento interno aprobado en el Ayuntamiento está muy por encima de las exigencias legales", citando, por ejemplo, que "se le da publicidad a todos los contratos menores en la plataforma de contratación del sector público", además de con los mayores, entre otros aspectos que ha subrayado.