El alcalde de Córdoba: "Carece de todo sentido" que la Selección Femenina de Fútbol acuda el día 26 sin las campeonas

CÓRDOBA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha dicho este martes que está "preocupado" ante la situación de la Selección Española de Fútbol Femenino porque "ahora hay sobre la mesa un boicot de un número importante de jugadoras a la actual Selección si no cambian los directivos" y entiende que "también si no cambia la dirección técnica", de modo que espera que "la Real Federación lo pueda resolver en los próximos días de manera inmediata, porque si no, evidentemente, carece de todo sentido que venga la Selección a Córdoba" el día 26 de septiembre para jugar contra Suiza.

"Nosotros queremos que vengan las campeonas, el primer equipo, y que podamos darle el homenaje que se merece y que aquí a Córdoba vengan especialmente a disfrutar de un partido, disputar la competición de la Nations League y disfrutar del homenaje de toda la afición, que es lo que más se echa en falta todos en estos días", ha manifestado el regidor en declaraciones a los periodistas.

En este sentido, el primer edil ha dicho sobre dicho partido y al ser preguntado por la propuesta del PSOE que desde la capital cordobesa fueron "unos adelantados, porque antes de que surgiera toda la polémica, fuimos la ciudad que dio el paso de la mano de la Junta Andalucía para que precisamente rindiéramos un homenaje a todas las que, como mínimo, en ese momento estaban en semifinales e iban a pasar a la final del Campeonato del Mundo y afortunadamente han sido campeonas".

Al respecto, confía en que "se desarrolle con la misma normalidad y la misma ilusión que se había puesto para que el partido venga a Córdoba, que los cordobeses podamos darle un homenaje a la campeona cordobesa, Rocío Gálvez, y a todas las campeonas", y que "se pueda hablar y disfrutar de ese meritazo que han tenido estas campeonas, y no estar inmersos en toda la situación tremendamente desagradable que se ha producido por la desafortunadísima actuación que tuvo el presidente de la Federación en la celebración".

Así, ha expresado su "repulsa pública" ante los hechos protagonizados por Luis Rubiales y está "completamente de acuerdo con la actuación que ha hecho el Consejo Superior de Deportes y la FIFA". En este caso, el alcalde espera que "la federación resuelva a tiempo la situación antes del partido".