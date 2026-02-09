El alcalde de Córdoba dice que "ha pasado lo peor" con el Guadalquivir a la baja, aunque "sigue muy alto" en nivel rojo

Inundación de las parcelas y el aeropuerto de Córdoba por el temporal con el tren de borrascas. - POLICÍA NACIONAL

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asegurado este lunes que "ha pasado lo peor" del temporal con el tren de borrascas, con "el pico del que advirtió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), donde efectivamente hubo mucha afección", si bien ha valorado que "ahora el río está estable, ha bajado", aunque "sigue estando muy alto", en torno a 4,18 metros de altura, con nivel rojo, pero lejos ya de los cerca de seis metros alcanzados en la madrugada del domingo.

En una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el regidor ha valorado que "es un nivel aceptable, pero realmente está altísimo", de manera que espera que "se confirma esta bajada para poder hacer que ya todo el mundo vuelva a sus casas", unas 135 viviendas, tras regresar este domingo los vecinos de 724 casas.

Al respecto, ha comentado que "la zona del aeropuerto es la que está peor, porque es donde todavía tenemos más casas desalojadas y en la propia infraestructura del aeropuerto, al lado de la pista, sigue habiendo una enorme balsa de agua". "Esas son las zonas que tienen más problemas", ha advertido Bellido, quien confía "en volver a la normalidad total".

En este sentido, ha aseverado que son "familias que todavía están viviendo un drama", dado que "no es sólo la subida del río, sino el drama humano que eso tiene detrás". Así, han podido volver a sus hogares unas 1.200 personas y hay todavía unas 250 personas, aproximadamente, pendientes, a lo que ha agregado que unas 15 personas están en el albergue juvenil, con la colaboración de la Junta de Andalucía, y "se les atiende de forma mucho más individualizada".

Además, el alcalde ha resaltado que este lunes ya han abierto todos los colegios en la ciudad, "incluso los dos que estaban en las zonas más afectadas por los desalojos", de modo que "teniendo en cuenta que ha bajado mucho el número de casas desalojadas, pues los hemos abierto, que incluso puede ser un apoyo a las familias", ha remarcado.

Mientras, ha indicado que "hay que preparar la recuperación, porque hay que entrar en las zonas, limpiar los lodos, recuperar las infraestructuras", de manera que "queda mucho trabajo por delante y ya estamos en una fase intermedia de cerrar definitivamente la parte aguda de la emergencia, con volver a retomar la normalidad a través de planes de recuperación, que tienen que ser de limpieza, de infraestructura y de apoyo social a las familias afectadas".