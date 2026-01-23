El alcalde de Córdoba, emocionado por el siniestro: "Han sido cien horas que por la dureza han parecido cien días"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, emocionado en rueda de prensa al recordar a familiares del siniestro ferroviario de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha expresado este viernes el agradecimiento a toda la sociedad cordobesa, así como a los profesionales y entidades que se han entregado en la atención ante la emergencia provocada por el siniestro ferroviario de Adamuz, que ha supuesto el fallecimiento de 45 personas, todo ello con una labor en "cien horas que por la dureza de todo lo que hemos tenido que gestionar y vivir nos han parecido cien días a todos".

Emocionado por lo vivido y con momentos de lágrimas al recordar a las familias, Bellido ha declarado que "cerramos un capítulo de un dolor tremendo para todos", que "hemos vivido de cerca, no por cifras, no por estadísticas, sino por caras, por testimonios directos". "Hemos vivido para dar consuelo a las familias de los desaparecidos, a todos los que han vivido con tristeza y preocupación", ha relatado.

"Cuando convives con tanto dolor y con tanto sufrimiento, no puedes evitar que una parte se quede adherida", ha reflexionado el alcalde, quien ha enfatizado que "hemos demostrado todos que cuando trabajamos juntos, somos más fuertes", a la vez que "la sociedad saca su lado humano y de respuesta ante emergencias", siendo "una lección que no podemos olvidar".

Tras "superar una primera etapa muy cruel de esta emergencia, porque afortunadamente ya se ha podido localizar a todas las víctimas y cuando hemos pasado el luto oficial y se ha declarado extinguida ya la emergencia por la Junta de Andalucía", el regidor ha hecho balance en rueda de prensa, "pero sobre todo para dar las gracias a todas las personas y en general a la ciudad de Córdoba y a muchos miles de vecinos que han ayudado a trabajar durante estos días, de solidaridad con las víctimas y con sus familias".

Así, ha ensalzado "la extraordinaria respuesta de la sociedad cordobesa que ha sido ejemplo de solidaridad y de apoyo", citando empresas y organizaciones que se han ofrecido para colaborar, de manera altruista, como más de medio centenar de hoteles, asociaciones de alojamientos, así como la cesión gratuita del Hotel Crisol Jardines para acoger la atención a familias desde la tarde de este jueves. Todo ello ha permitido gestionar y alojar a 390 personas que durante estos días han empleado sus servicios. Y ha mencionado al Colegio de Trabajadores Sociales y otras entidades por su labor.

"UN SÍ INCONDICIONAL"

"La respuesta de la sociedad, de las empresas y de todo aquel al que hemos pedido ayuda ha sido siempre un sí incondicional por delante", ha remarcado, a la vez que ha destacado "el cariño, el ofrecimiento de ayuda y la comprensión de todos los vecinos de Córdoba y especialmente los del entorno de la Plaza de Toros, que han acudido en muchas ocasiones para ofrecer sus casas, alimentos y ayuda, cada uno lo que podía ofrecer, a todas las personas que estaban en el centro cívico".

Asimismo, ha resaltado "la extraordinaria respuesta de toda la sociedad cordobesa que se ha quedado especialmente reflejada en el caso de los donantes de sangre, que han triplicado las donaciones que hacen en fechas similares a estas, por si era necesario para atender esta emergencia".

"A pesar de los momentos de dureza", Bellido ha manifestado que está "tremendamente orgulloso como alcalde de la extraordinaria labor que han desarrollado todas las personas que han formado parte de los diferentes equipos y operativos, e igualmente por la impresionante respuesta que ha dado toda la sociedad cordobesa".

Son "grandes profesionales, grandes personas y grandes responsables públicos que han sabido estar a la altura en el momento más difícil que nos ha tocado vivir con diferencia en las últimas décadas", ha expresado el primer edil.

"Ha sido un trabajo constante, callado y centrado en lo que realmente era importante, atender a las familias, su búsqueda de respuestas, la resolución de los trámites y dudas, fuesen del tipo que fuesen, atenderles en los traslados que han tenido que tener dentro de la ciudad a cualquier punto en el que necesitaban desplazarse en esos momentos tan duros, que se ha hecho siempre, cada una de las veces por efectivos de Protección Civil", ha detallado.

Igualmente, ha agradecido "el ofrecimiento de la Asociación de Taxistas (Autacor) para los traslados, hacerlo de forma gratuita, aunque pudimos hacerlos con medios propios de Protección Civil para garantizar una absoluta intimidad y, ante todo, una labor centrada en el consuelo, en la cercanía y en el acompañamiento a las personas en los momentos más difíciles por los que puede pasar un ser humano, como es la pérdida de un ser querido en unas circunstancias tan inesperadas, como terribles, como las que les ha tocado vivir".

"VA A COSTAR TRABAJO RECUPERAR LA NORMALIDAD"

Según ha relatado el regidor, "había momentos donde la mejor noticia que se podía trasladar a las familias era que ya había sido localizado y identificado el cadáver de su familiar". "Ese es el ambiente en el que evidentemente hemos tenido que trabajar durante estos tres días", ha expresado el alcalde, para agregar que "imagínense si esa es la mejor noticia que puede dar uno, de qué situación estamos hablando".

Los profesionales de Córdoba son "un gran ejemplo de gestión, empatía y lealtad, desde el primer momento en que tuvimos los primeros indicios y conocimientos de esta tragedia hasta la tarde-noche de este jueves, en la que poco a poco el operativo desplegado en el Centro Cívico Poniente Sur comenzamos a desactivarlo para tratar de volver a una normalidad que va a costar trabajo recuperar", ha admitido.

Todo ello, ha añadido, "después de cuatro días donde el trabajo y las emociones han sido tremendamente intensas para todos los que de una forma u otra hemos participado en esta emergencia, cada uno con el papel que hemos asumido de nuestra responsabilidad".