El alcalde de Córdoba lamenta que Air Nostrum no opere este año desde el aeropuerto y espera que vuelva "pronto"

Archivo - El primer pasajero (centro) llegado a Córdoba en vuelo regular de Air Nostrum tras 16 años es recibido por las autoridades, en julio de 2024. - AIR NOSTRUM - Archivo

CÓRDOBA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha lamentado este jueves la decisión anunciada por Air Nostrum, dentro de su plan de reorganización, de no operar desde el aeropuerto cordobés a Baleares y espera que "pronto puedan volver a darse las condiciones para que vuelvan a operar desde Córdoba".

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha agradecido a Air Nostrum que fuera la primera aerolínea que apostara por la ciudad, remarcando que "fue la que abrió las puertas del aeropuerto, que no operaba", de modo que "con un acuerdo en materia publicitaria muy modesto empezó a operar desde el Aeropuerto de Córdoba, con ese acuerdo con el Ayuntamiento y la Diputación", de ahí que haya agradecido "la apuesta que ha hecho Air Nostrum por Córdoba".

Mientras, ha comentado que "se retiran de otros aeropuertos", dado que "es una reorganización de la empresa", a la vez que ha subrayado que "ellos saben que tienen las puertas abiertas de Córdoba para volver, porque, mientras que sea alcalde, el cariño y agradecimiento está más que presente". Por ello, ha dicho que le "encantaría poder volver a contar con Air Nostrum operando desde Córdoba al destino de Baleares u otros destinos que puedan ofrecer".

Además, el regidor ha elogiado que "al menos, ahora ya sí hay una regularidad en las líneas, que están durante todo el año, que son las de Barcelona y Canarias", de manera que "eso aporta mucho y ojalá también podamos recuperar el contacto con Air Nostrum".

CONTROL DE PASAPORTES

Por otra parte, sobre el cierre del control de pasaporte interior, el primer edil ha avanzado que van a llevar una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento ante esta circunstancia, porque "es una condición que nos limita, por ejemplo, a tener un vuelo a Londres o a Marrakech".

En este caso, ha apuntado que "mientras no haya un control de pasaporte, sólo podemos operar en espacio Schengen, dentro de la Unión Europea", por lo que "eso limita el crecimiento que pudiera tener el aeropuerto".

Para Bellido, "es muy sorprendente, porque siempre se nos ha trasladado que era algo que iba a venir y que estaba simplemente pendiente de un fleco administrativo, que era más un tema ya burocrático de ponerlo en marcha", al tiempo que ha abundado en que "es estratégico para un crecimiento futuro".

Al hilo, ha subrayado que "la perspectiva del aeropuerto, y es lo que está en los planes de la Junta, es seguir creciendo", señalando que "lo primero es consolidar la línea con Barcelona, que es estratégica, porque nos conecta con un 'hub'; consolidar también con Binter Canarias, y queremos crecer en otros destinos", algo que espera que sea "en un medio plazo", con "un destino internacional".

NUEVOS DESTINOS

Preguntado sobre vuelos con Alemania, teniendo en cuenta la celebración estos días de la ITB de Berlín, el alcalde ha detallado que la Junta de Andalucía, "que lidera en esta materia", tiene "un plan aeroportuario para toda la región y un plan de marketing que coordina con el Ayuntamiento y la Diputación".

"Estamos abiertos a Alemania, a Francia, a Italia y a otros destinos nacionales, pero esto tiene un componente empresarial fuerte", ha aclarado, para agregar que "para que una aerolínea opere en Córdoba, como en cualquier otro sitio, los números tienen que salir". "Siempre hay un plan de marketing de la Junta de Andalucía que ayuda y que apoya, pero tienen que salir los números", ha insistido.

Al respecto, ha aseverado que "ahora mismo salen los números con Barcelona y con Canarias", a lo que ha añadido que "cualquier destino sea Berlín, París, Roma u otro destino nacional tiene que enmarcarse dentro de ese plan de la Junta y que a la empresa que va a operar los números en cuanto a pasajeros y facturación salgan, porque si no nadie va a operar a pérdidas, ni se puede sostener una aerolínea a base de apoyo público 100%".