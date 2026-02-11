El alcalde de Córdoba mantendrá una reunión con vecinos de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos por la Ronda Norte

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (centro), con representantes de la Asociación Vecinal Aqua Vetus, con la presencia de los delegados de Movilidad y Urbanismo, Bernardo Jordano y Miguel Ángel Torrico, respectivamente. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, mantendrá una reunión informativa con los vecinos de Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos para resolver las dudas que tengan por las obras de la Ronda Norte, después de que ha tenido un encuentro con representantes de la Asociación Vecinal Aqua Vetus, con la presencia de los delegados de Movilidad y Urbanismo, Bernardo Jordano y Miguel Ángel Torrico, respectivamente.

Según ha informado el Ayuntamiento, el objetivo de la cita con la asociación ha sido poner sobre la mesa las necesidades urgentes de los barrios de Huerta de Santa Isabel y Camino de Turruñuelos ante el desarrollo de las obras de la Ronda y su afección para la vida diaria de los residentes en estas zonas.

En este sentido, el regidor se ha comprometido a mantener una reunión informativa abierta a todo el vecindario en la que estén presentes también los concejales y técnicos para "aclarar todas las dudas y dar respuesta a las preocupaciones de los residentes".

Acerca de estas preocupaciones, los representantes de Aqua Vetus han solicitado que "se garanticen pasos de peatones o pasarelas provisionales que permitan el acceso seguro al Parque Figueroa, evitando que los vecinos queden aislados durante las fases 1 y 2 de obra".

De la misma manera, se ha abordado el tema de la afectación de las obras en las líneas de Aucorsa, motivo por el que se ha solicitado "un plan de movilidad que asegure que el transporte público siga siendo operativo y eficiente para el barrio durante el trascurso de las obras".

PLAN DE BARRIO

Más allá de los trabajos previstos en la Ronda Norte, los representantes de Aqua Vetus han presentado al alcalde el I Plan de Barrio, un documento participativo, elaborado desde la asociación y que recoge todas las demandas de los residentes en Huerta de Santa Isabel Este y Oeste y Camino de Turruñuelos.

De este modo, han trasladado al gobierno municipal "la necesidad de actuar en arterias fundamentales del barrio como la avenida Donantes de Órganos y la calle Rafael Rivas Gómez", así como "una reorganización integral del viario del barrio para mejorar la fluidez del tráfico".

Durante la reunión se ha analizado también la pasarela peatonal, cuyo proyecto ya está licitado. En este sentido, mientras se ejecuta este proyecto, la vecindad solicita "actuaciones que favorezcan la movilidad, en especial la de los escolares que deben acudir a los colegios de la zona".

Al respecto, el equipo de gobierno está "abierto a estudiar alternativas que garanticen la movilidad de los vecinos". Por su parte, el alcalde ha agradecido a los vecinos sus aportaciones y se ha comprometido a "mantener un constante clima de diálogo, que incluye un encuentro presencial con los residentes en la zona para atender a sus preguntas y demandas", cuya fecha se cerrará en los próximos días.