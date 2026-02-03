El alcalde de Córdoba reúne este miércoles al comité de emergencia porque "hoy no se prevén complicaciones" por temporal

Archivo - Imágenes de la crecida del Río Guadalquivir a su paso por el puente Romano, a 18 de marzo de 2025 en Córdoba (Andalucía, España). - Madero Cubero - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado de que este miércoles se celebrará una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) tras consensuar este lunes medidas a adoptar ante la previsión de lluvias a lo largo de estos días que podrían traer consigo una crecida de los niveles de los ríos, si bien "hoy no se prevé ninguna situación complicada, salvo lo que pueda venir de arroyos por la lluvia, que tienen otra forma de comportarse distinta".

Así lo ha destacado el regidor a los periodistas, al tiempo que ha comentado que "como parte de la cuenca del Guadalquivir, más allá de lo que pase o no en Córdoba, nos afecta el tiempo de toda la cuenca, y las previsiones son de muchísima agua esta semana".

"Hoy en principio no debe haber problema, porque ahora mismo los niveles del río no están ni siquiera en alerta amarilla, ni el Guadalquivir, ni el Guadajoz, que es el que se une con el Guadalquivir" en la zona de parcelaciones, ha apuntado.

No obstante, ha avanzado que este miércoles "nos volvemos a ver de nuevo en el comité de emergencia para evaluar cómo se están implantando todas las medidas de vigilancia, información, planes de evacuación, y ya estar muy atentos a los días que se prevén peores", que "son el jueves y el viernes". Ha recordado que el año pasado se evacuaron 16 casas "de forma muy ordenada".

Según ha expuesto Bellido, "todo esto al final no dejan de ser previsiones que pueden cumplirse o no, porque tiene un grado de incertidumbre amplio lo que ocurre con el tiempo".

LAS MEDIDAS

Al respecto, por el momento se mantiene sin cambios el nivel de Preemergencia 0 activado desde la pasada semana. Ante esta situación, desde el Consistorio se van a reforzar, a través de la Policía Local, la vigilancia constante y presencial de los niveles del río en las zonas en las que históricamente se han registrado crecidas.

Junto a esto, se prestará especial atención a los arroyos y cauces del término municipal por su rápida respuesta ante episodios de lluvias intensas y por los antecedentes de incidencias registradas en otros episodios meteorológicos similares.

Asimismo, se adoptará en estas zonas de riesgo una labor de comunicación a los residentes para informarles de la situación y de la evolución de los niveles del río a lo largo de los próximos días. En esta labor colaborarán tanto agentes de Policía Local, como efectivos de Protección Civil.

Y se diseñarán planes de evacuación por si es necesario activarlos. En este punto se prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.