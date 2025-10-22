El alcalde de Córdoba subraya la labor de Policía Local en el último año con "situaciones de emergencia muy complicadas"

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado este miércoles la labor de la Policía Local en el último año con "situaciones de emergencias muy complicadas", como inundaciones, un apagón, incendios en la Sierra y un incendio de gravedad en la Mezquita-Catedral, donde "la Policía Local ha liderado en algunos casos y en otros junto al Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil", pero "en todos la respuesta de emergencia de la ciudad ha sido ejemplar".

En declaraciones a los periodistas con motivo del acto por la Festividad de San Rafael Arcángel, patrón de la Policía Local, el regidor, quien ha tenido palabras de agradecimiento para el anterior jefe de Policía Local, Antonio Serrano, ha resaltado que "también ha habido un cambio sustancial y una mejora, no sólo en la atención de emergencias, sino en la seguridad en general, especialmente en los dispositivos que hemos montado para disfrutar de las fiestas y hacerlas compatibles con la convivencia".

Así, ha citado que "en las Cruces de Mayo hubo un cambio total del dispositivo y más que positivo que ha hecho que la fiesta pueda conservar su tradición y la podamos disfrutar todos con mucho mejor convivencia y más descanso para los vecinos".

Igualmente, ha apuntado la celebración del Vía Crucis Magno, donde "la Policía Local ha tenido un comportamiento ejemplar que ha hecho que no haya ninguna incidencia o mínimas en un dispositivo que era muy complejo por el número de imágenes que estaban en las calles y las cientos de miles de personas que estaban acompañándolas".

También, Bellido ha aseverado que la Policía Local va a "seguir creciendo", tras incorporar más de cien agentes desde el año 2019, así como en los medios materiales, con "la renovación por completo del parque móvil haciendo que ya sea adecuado a las funciones que realizan", a la vez que "se ha logrado dignificar y llevar al siglo XXI la forma y el fondo de las retribuciones de lo que merecían los policías locales por el trabajo que hacen fuera de su horario habitual", con el fin de que "tengan unas retribuciones dignas, justas y permitan avanzar".

LOS DATOS

Mientras, el jefe de la Policía Local, Juan Díaz, ha expresado que en su puesto, "muy difícil, hay que conjugar muchas cosas, pero simplemente con trabajo y con buena voluntad es posible todo", al tiempo que ha comentado entre los datos que en accidentes de tráfico ha habido "un pequeño repunte", un 2,82% más, con un total de 2.223.

Además, las incidencias de tráfico han subido un 2,4%, con 10.178; las intervenciones con el 061 han bajado un 14%, haciendo un total de 2.645; ha habido un descenso muy acusado en incidencias de carácter penal, con cerca del 36% menos, al registrar 2.178, y en violencia de género, las denuncias han descendido de 224 a 197 y los detenidos han aumentado de 87 a 89, entre otros datos.

Asimismo, en este último año se ha dado un incremento leve en pruebas de detección --alcohol y drogas--; una reducción significativa en denuncias penales y no penales; el mantenimiento del número de fallecidos por siniestros, con cuatro, a la vez que hay una mayor implicación de patinetes en los incidentes viales.