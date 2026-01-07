El alcalde de Córdoba valora que "se cumplan pasos y compromisos" con la Variante Oeste tras desbloquearse la situación

CÓRDOBA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha valorado este miércoles que "se cumplan pasos y compromisos" con el proyecto de la Variante Oeste para la conexión con la carretera de Palma del Río, "algo estratégico para la ciudad", tras "desbloquearse después de muchos años la relación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, que son los dos que tienen la responsabilidad compartida".

En declaraciones a los periodistas, junto a la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, y Felipe Luque, de la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, el regidor ha indicado que "había un proyecto que estaba derivado de un convenio de hace muchos años", si bien "ha cambiado la normativa, había que actualizar ese proyecto y es lo que sale ya a licitación".

Asimismo, Bellido ha indicado que dicha actuación todavía está en la fase de proyecto, "con lo cual habrá que adjudicarlo, tendrán que redactarlo y luego ya sacar la licitación de la obra", aunque ha elogiado que "es un primer paso que era imprescindible hacer".

Por otra parte, el alcalde ha destacado que se ha subido ya a la plataforma de contratación el expediente de contratación de la obra de las fachadas de Preferencia y Fondo Sur del estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de modo que a partir de este jueves "se pueden empezar a recibir ofertas", por lo que espera "cumplir con los plazos para que al inicio de la temporada que viene veamos ya el estadio con la imagen que tuvo que tener desde el principio, al menos que se vea cerrado por completo".