El alcalde de Córdoba ve "complicadas" las procesiones de Semana Santa y "extremedamente difícil" la feria

CÓRDOBA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), considera que es "complicado" que se celebren las procesiones de Semana Santa, así como "extremadamente difícil" que haya Feria de Nuestra Señora de la Salud en el mes de mayo ante la incertidumbre del desarrollo de la pandemia del Covid y con ello la influencia del calendario de vacunación para combatirla.

En declaraciones a los periodistas, el primer edil ha comentado que la propia Agrupación de Cofradías y Hermandades ya ha dicho también que "ven bastante difícil" que haya procesiones, aunque sí Semana Santa "lógicamente, porque es una celebración religiosa".

Si bien, las propias hermandades y cofradías han dicho que "están viendo alternativas", porque "el calendario de vacunaciones para la fecha en la que está prevista la Semana Santa es complicado que se llegue en circunstancias con una inmunización de grupo que permita hacer ese tipo de eventos, como son las procesiones multitudinarias", ha expuesto el regidor.

No obstante, ha indicado que "es una decisión que, independientemente de que la autoridad sanitaria tendrá que guiar en qué se puede hacer y qué no, esta vez no es como el año pasado, que pilló a tres semanas y hubo que improvisar la toma de decisiones".

En este caso, Bellido ha remarcado que se coordinará con la Junta de Andalucía y "se verá qué es lo que se dice por parte de la autoridad sanitaria, cuáles son los escenarios", y "serán las propias hermandades y cofradías las que tomen una iniciativa de decidir cómo celebrar la Semana Santa", aunque ve "muy complicado que pueda ser como tradicionalmente se ha vivido, salvo este año", compartiendo a tal efecto las palabras sobre el tema por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

De este modo, el alcalde ha declarado que "se celebrará otra forma" y cree que "van a innovar en algún otro tipo de celebraciones con cultos en las propias iglesia y algún otro evento para que se celebre también la Semana Santa, pero de forma distinta".

LA FERIA

En cuanto a la feria, el primera edil ha expuesto que Córdoba tiene "el mismo calendario que Sevilla, en el sentido de que la decisión hay que tomarla con antelación", porque, "como bien explicó este jueves el Ayuntamiento sevillano, a través de su alcalde, hay contratos de iluminación y de prestación de servicio", ha advertido.

En cualquier caso, ha apuntado que "todavía queda algo de margen, poco más allá, para tomar la decisión definitiva", pero "a nadie se le escapa que por mucho que avancen las vacunas, que precisamente está previsto que para ese mes es cuando empiece a haber una inmunidad más o menos alta, va a ser extremadamente difícil que se llegue en condiciones para hacer la feria", ha avanzado.

Pasadas la fiestas de Navidad, "se hablará con la Consejería de Salud de la Junta y se tomará una decisión definitiva", ha asegurado, para agregar que "si no se pudiera celebrar, que es una posibilidad bastante cierta a día de hoy, se trabajará en buscar, ya con más tiempo, porque este año no pilla tan de sopetón, algún tipo de celebración que sí se pueda hacer esos días acorde a la situación sanitaria".

Sin embargo, ha pedido "dar todavía un poco de tiempo y hacer las consultas con la Consejería de Salud para tomar la decisión, como ha hecho Sevilla, en el momento oportuno", a la vez que ve "razonable" que no haya Feria de Sevilla y ha enfatizado que "este año, por las fechas en las que son, es bastante complejo que haya una feria también como otras".

Frente a ello, ha insistido en que "si no se puede celebrar la feria, ya se trabaja en el Ayuntamiento por ver alguna alternativa con eventos que sí puedan cumplir con una situación sanitaria que ya se prevé mucho mejor en esa época, pero seguramente no lo suficientemente mejor como para celebrar una feria, que mueve un millón de personas en un recinto muy pequeño".